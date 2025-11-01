حمل المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لنادي الاتحاد، نجوم فريقه مسؤولية التأخر بأربعة أهداف، قبل أن يتعادلون أمام الخليج، في دوري روشن السعودي.
"حذرتهم ورد فعلهم أحبطني" .. كونسيساو يُبدي انزعاجه من أداء نجوم الاتحاد ضد الخليج ويحملهم مسؤولية التعادل!
- Getty Images Sport
الاتحاد يتعادل أمام الخليج
قدّم فريق الاتحاد عرضًا بطوليًا مساء السبت بعدما قلب تأخره بأربعة أهداف كاملة إلى تعادل مثير بأربعة أهداف لمثلهم أمام مضيفه الخليج، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.
ورغم النقص العددي الذي عانى منه الفريق لأكثر من ساعة بعد طرد البرازيلي فابينيو تفاريس في الدقيقة 32، رفض الاتحاد الاستسلام ونجح في اقتناص نقطة ثمينة، هي التعادل الخامس له أمام الخليج في تاريخ مواجهاتهما بدوري المحترفين.
دخل أصحاب الأرض المباراة بقوة، وفرضوا سيطرتهم منذ البداية، ليفتتح النرويجي جوشوا كينج التسجيل في الدقيقة 14، قبل أن يضيف اليوناني كوستاس فورتونيس هدفين متتاليين في الدقيقتين 18 و 37، — أحدهما من ركلة جزاء — لينتهي الشوط الأول بتقدّم الخليج 3-0 وسط ذهول جماهير الاتحاد.
وفي مطلع الشوط الثاني، واصل كينج تألقه بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 47، ليظن الجميع أن الأمور حُسمت مبكرًا، خاصة بعد النقص العددي في صفوف الاتحاد.
لكن الفريق الاتحادي أشعل اللقاء مجددًا، بعدما قلص الفرنسي موسى ديابي الفارق بهدفين في الدقيقتين 51 و86، مستفيدًا من تمريرات حاسمة من حسام عوار ومهند الشنقيطي.
وفي الوقت بدل الضائع، عاش جمهور الخليج لحظات درامية، بعدما سجّل الألباني ماريو ميتاي الهدف الثالث في الدقيقة 90+6، قبل أن يختتم فيصل الغامدي ريمونتادا الاتحاد بهدف التعادل القاتل في الدقيقة 90+8، ليخطف الاتحاد نقطة بطعم الانتصار.
بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الفريقين إلى 11 نقطة، إلا أن الخليج يتفوّق بفارق الأهداف.
ولم يسبق للخليج أن حقق الفوز على الاتحاد في تاريخ مواجهاتهما بدوري المحترفين، حيث التقيا 13 مرة، فاز الاتحاد في 8 مباريات، وحسم التعادل 5 مواجهات.
في الجولة الثامنة، يترقب الاتحاد ديربي جدة المشتعل أمام الأهلي، بينما يحل الخليج ضيفًا على الحزم في مواجهة يأمل فيها العودة لطريق الانتصارات.
- Getty Images Sport
كونسيساو مستاء من مستوى لاعبيه
عبر البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق الاتحاد، عن استيائه من أداء لاعبيه خلال التعادل المثير (4-4) أمام الخليج، مشيرًا إلى أن الفريق افتقد الروح في أغلب فترات اللقاء، وأن الجماهير كانت السبب الرئيسي في العودة بعد التأخر برباعية.
وقال كونسيساو في المؤتمر الصحفي الذي نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" عقب المباراة: "فقدنا روح الفريق في معظم أوقات اللقاء، لم أتعرف على الاتحاد الحقيقي إلا في الدقائق الأخيرة، والجمهور هو من أعادنا للنتيجة بعد التأخر 4-0، لقد كانوا المحفز الأكبر للاعبين":
وأضاف المدرب البرتغالي أن قرارات التحكيم أثارت استياءه، موضحًا: "في المباراة الماضية أمام النصر، طُرح عليّ نفس السؤال، واليوم أيضًا.. يجب أن يتطور مستوى التحكيم حتى يشعر الجمهور بالثقة ويستمر في دعم الفريق، لأن بعض القرارات تُفقدنا التركيز داخل الملعب".
"نبهت على اللاعبين بخطورة الخليج"
وأشار كونسيساو إلى أنه حذر لاعبيه قبل اللقاء من خطورة الخليج، وقال: "نبّهت اللاعبين أن الخليج فريق منظم وخطر، وقلت لهم إننا إذا لم نلعب بنفس روح مباراة النصر أو أفضل سنعاني، وهذا ما حدث بالفعل، كل هجمة كانت فرصة أو هدفًا عليهم".
وتحدث مدرب الاتحاد عن الجانب الذهني للفريق قائلًا: "ما أزعجني هو ردة فعل اللاعبين بعد الأهداف الأولى، لم يظهروا بشخصية الاتحاد. حين كنت لاعبًا كنت أقاتل مهما كانت النتيجة، حتى لو تعرضت للإصابة، لكن هذا الشعور غاب اليوم، وهذا يقلقني كثيرًا".
وختم كونسيساو حديثه بالإشادة بمنافسه، قائلًا: "الخليج لعب بروح عالية وكان يستحق الفوز، بينما لم نكن في حالتنا الفنية أو الذهنية. إذا تكرر هذا الأداء، سنعاني مستقبلًا. دوري روشن مختلف وصعب جدًا، وكل مباراة فيه تحتاج إلى تركيز كبير".
موسم الاتحاد 2025-26
شهدت انطلاقة فريق الاتحاد في الموسم الرياضي 2025-2026 سلسلة من النتائج المتباينة بين البطولات المحلية والقارية، حيث خسر الفريق لقب كأس السوبر السعودي، ومرّ بفترات من التذبذب في دوري روشن، قبل أن يستعيد بعض توازنه مؤخرًا على الصعيد الآسيوي.
استهلّ الاتحاد موسمه بخيبة أمل مبكرة، بعدما ودّع كأس السوبر السعودي من دور نصف النهائي على يد النصر بنتيجة 1-2، في مباراة لم يقدّم فيها الفريق الأداء المنتظر، لتتبدد طموحاته في المنافسة على أول ألقاب الموسم.
وفي دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض "العميد" حتى الآن 6 مباريات، حقق خلالها 3 انتصارات مقابل تعادل واحد وهزيمتين، جاءت الأولى على يد النصر في الجولة الرابعة، والثانية أمام الهلال في الأسبوع السادس، ما أثار قلق جماهيره بشأن استقرار الأداء الفني للفريق.
قاريًا، لم تكن بداية الاتحاد في منافسات النخبة الآسيوية موفقة، بعد سقوطه في أول جولتين أمام فريقي الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي، قبل أن ينتفض في الجولة الثالثة بفوز كبير على الشرطة العراقي بنتيجة 4-1، ليعيد بعض الثقة لجماهيره ويُنعش آماله في المنافسة على التأهل.
أما في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، فقد قدّم الاتحاد أداءً لافتًا بعدما أقصى النصر من دور الـ16 في مواجهة مثيرة، ليبلغ ربع النهائي، قبل أن يتعادل مؤخرًا أمام الخليج بنتيجة 4-4 في مباراة شهدت واحدة من أكثر الريمونتادات إثارة في الموسم.
ورغم البداية المتذبذبة، تأمل الجماهير الاتحادية أن تكون عودة الفريق في المواجهات الأخيرة بداية حقيقية لاستعادة "روح العميد" تحت قيادة مدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو، خصوصًا مع اقتراب موقعة ديربي جدة المنتظرة أمام الأهلي في دوري روشن.