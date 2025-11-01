وسط غموض موقفه داخل الاتحاد .. باريس يضغط لإعادة نجولو كانتي إلى الدوري الفرنسي!

كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل النجم الفرنسي نجولو كانتي، لاعب نادي الاتحاد السعودي، في ظل وجود اتجاه لعودته إلى أوروبا مجددًا من إحدى البوابات الكبرى.

كانتي، المرتبط بعقد مع نادي الاتحاد ينتهي في صيف عام 2026، دون تمديد مؤكد، يجذب اهتمام العديد من الأندية، بما في ذلك تلك الموجودة في المملكة العربية السعودية.

ومع ذلك، فإن احتمال إنهاء مسيرته في مسقط رأسه قد يكون عاملاً مهمًا في قراره النهائي، المتوقع في الأسابيع المقبلة، والذي قد يحدث ضجة كبيرة في سوق الانتقالات المقبلة.