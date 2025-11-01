Al-Ittihad v Fenerbahce - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
وسط غموض موقفه داخل الاتحاد .. باريس يضغط لإعادة نجولو كانتي إلى الدوري الفرنسي!

على بعد عام من نهاية عقده مع الاتحاد، قد يصل نجولو كانتي إلى باريس في الأشهر المقبلة!

كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل النجم الفرنسي نجولو كانتي، لاعب نادي الاتحاد السعودي، في ظل وجود اتجاه لعودته إلى أوروبا مجددًا من إحدى البوابات الكبرى.

كانتي، المرتبط بعقد مع نادي الاتحاد ينتهي في صيف عام 2026، دون تمديد مؤكد، يجذب اهتمام العديد من الأندية، بما في ذلك تلك الموجودة في المملكة العربية السعودية.

ومع ذلك، فإن احتمال إنهاء مسيرته في مسقط رأسه قد يكون عاملاً مهمًا في قراره النهائي، المتوقع في الأسابيع المقبلة، والذي قد يحدث ضجة كبيرة في سوق الانتقالات المقبلة.

    نادي باريس يحلم بضم نجولو كانتي

    ذكرت شبكة "فوت ميركاتو"، أن إدارة نادي باريس الفرنسي، ترغب في القيام بصفقة مدوّية خلال سوق الانتقالات، من خلال التعاقد مع نجولو كانتي، اللاعب الدولي الفرنسي صاحب الـ34 عامًا والذي لم يجدد بعد عقده مع الاتحاد.

    وتمثل هذه الصفقة، فرصة نادرة لنادٍ يسعى إلى اكتساب المصداقية والشهرة بعد صعوده إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسي، بخلاف وجود دعم مالي كبير.

    ورغم تقدمه في السن، يظل كانتي نموذجًا للانتظام والالتزام، كما أنه يحظى بسجل إنجازات مثير للإعجاب، بعدما حقق الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليستر سيتي، دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي وكأس العالم 2018 مع المنتخب الفرنسي.

    سيكون لعودته إلى باريس دلالة رمزية قوية، حيث يمكن للنجم الفرنسي الذي وُلد في العاصمة باريس، أن يختتم هذه المسيرة الضخمة في مسقط رأسه بينما يشارك في تحوّل باريس إف سي، الذي عازم على فرض نفسه بصفة دائمة بين فرق النخبة.

    ورغم مرور السنوات، ما زال لاعب الوسط الفرنسي يحتفظ بتأثيره على أرض الملعب، ويشهد على ذلك أداؤه المنتظم في السعودية.

  • صفقة تؤكد جدية مشروع باريس

    تحت لواء نادي الاتحاد، لم يفقد نجولو كانتي أي شيء من براعته ولا قدرته على السيطرة على خط الوسط، منذ وصوله في صيف 2023، شارك في 89 مباراة، مسجلًا 9 أهداف وصانعًا 10 تمريرات حاسمة.

    إحصائيات مذهلة بالنسبة للاعب تجاوز الثلاثين وينشط في أحد أقوى الدوريات الموجودة على الساحة حاليًا، مما دفع إدارة باريس للرهان على مثل هذا النموذج.

    وأشار "فوت ميركاتو" إلى أن نادي باريس يرى في ضم كانتي وسيلة للجمع بين الهيبة والكفاءة، بينما يبعث برسالة قوية لبقية فرق البطولة بشأن رغبته في البقاء بين الكبار.

    وأوضح أن النادي الباريسي، الذي أصبح الآن مملوكًا لعائلة أرنو، يريد أن يفرض نفسه كقوة جديدة في الدوري الفرنسي. بعد سوق انتقالات صيفي جريء تميز بوصول موسى سايمون، تراوري وويليم جيبيل، والتعاقد مع نجولو كانتي سيؤكد قوة مشروع الفرنسيين.

    وأكد الموقع، أن المدير الرياضي لباريس ماركو نيبي، والذي يشغل المنصب منذ الأول من أكتوبر، سيكون على رأس الفريق المتقدم لحسم هذه الصفقة في سوق الانتقالات الشتوية.

    نجولو كانتي .. الرهان الجريء

    على الرغم من بداية الموسم المتواضعة - حيث يحتل باريس برصيد (11 نقطة) حاليًا المركز الثاني عشر، بفارق نقطتين عن لوريان (9 نقاط)، الذي يحتل المركز الأول في منطقة الهبوط ، فإن وصول نجولو كانتي قد يغير الوضع.

    وبعيدًا عن الجانب الرياضي، فإن وجود بطل العالم لعام 2018 سيعزز بشكل كبير جاذبية النادي لدى الرعاة ووسائل الإعلام والجمهور، إذ أن هذه الصفقة تضع نادي باريس في بُعد جديد، سواء من حيث الصورة أو التنافسية.

    نجولو كانتي المعروف بتواضعه ودقته، يمكن أن يلعب أيضًا دور القائد لتشكيلة شابة وواعدة، إذ أن تأثيره يتجاوز حدود الملعب، حيث يجسد الانضباط والمثابرة والولاء - وهي القيم التي يرغب النادي الباريسي في دمجها بهويته الرياضية.

    بطل عالم تاسع في الدوري الفرنسي

    إذا تمت هذه الصفقة، سينضم كانتي إلى ثمانية لاعبين آخرين فائزين بكأس العالم 2018 عادوا بالفعل إلى فرنسا: أوليفييه جيرو (ليل)، فلوريان توفين (لانس)، بنجامين بافارد (أولمبيك مارسيليا)، عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)، لوكاس هيرنانديز (باريس سان جيرمان)، كورنتين توليسو (أولمبيك ليون)، جبريل سيديبي (تولوز)، وبول بوجبا (موناكو).

    وستكون عودته بمثابة إعلان رائع للدوري الفرنسي، مما يؤكد جاذبية الدوري المتجددة لشخصيات بارزة في كرة القدم الفرنسية.