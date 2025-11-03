Inzaghi Al HilalGetty Images
تامر أبو سيدو

أخبار الهلال اليوم | رد غير مباشر من إنزاجي على هجوم سامي الجابر، والتشكيل المتوقع أمام الغرافة

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم 3 نوفمبر 2025

أخبار الهلال اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

كأس خادم الحرمين الشريفين
الهلال crest
الهلال
الهلال
الفتح crest
الفتح
الفتح