أخبار النصر اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | حقيقة اعتذار عبدالله الماجد لرئيس الاتحاد .. وتفاصيل خفية وراء صفقة رونالدو "التاريخية"
- Social gfx/ Goal Arabia
بعد 72 يومًا .. رد رسمي يكشف حقيقة اعتذار الماجد لرئيس الاتحاد
بسبب خبر كاذب .. عضو شرف النصر يلوم عبدالله الماجد بعد 72 يومًا من تسريب اعتذاره لرئيس الاتحاد!
بفوزين مقابل واحد، سجل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مواجهاته الثلاث أمام الاتحاد، خلال موسم 2025-2026، والتي كان آخرها في كلاسيكو كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي شهد وداع رونالدو ورفاقه للبطولة من ثمن النهائي.
الاتحاد، بقيادة سيرجيو كونسيساو، نجح في إيقاف القطار النصراوي الذي كان يحافظ على العلامة الكاملة، في جميع المسابقات، مع جورج جيسوس، ليحقق الفوز عليه بنتيجة (2-1)، في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، ويكتب استمرار العقدة النصراوية مع أغلى الكؤوس، والمستمرة منذ عام 1990.
وما بين المواجهات الثلاث، أعاد طلال عبد الله الرشيد، عضو شرف نادي النصر، الحديث بشأن واقعة سابقة، تحدث عنها أحد الإعلاميين، عقب كلاسيكو نصف نهائي كأس السوبر السعودي في هونج كونج، الذي شهد فوز النصر على الاتحاد بنتيجة (2-1).
فيديو | لم يستطع الرد بعد معلومته غير الدقيقة .. إحصائية تُحرج إعلامي على الهواء بشأن تفوق النصر على منافسيه!
وقع الإعلامي متعب الهزاع في موقف محرج على الهواء، بسبب تصريحاته التي أكد فيها على تفوق نادي النصر على جميع منافسيه في المواجهات المباشرة.
وكان الهزاع قد خرج بتصريحات ليلة مباراة كلاسيكو النصر والاتحاد في دور الـ16 ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، أكد فيها على أن العالمي يتفوق على جميع منافسيه.
- Getty Images Sport
كواليس جديدة في كلاسيكو النصر والاتحاد
لم يتفوه بكلمة ولكن تصرفه يكفي .. جورج جيسوس أعلن استسلامه أمام كونسيساو في كلاسيكو الاتحاد والنصر
من عادة مباريات القمة، إن كل دقيقة قد تحمل لقطة جدلية أو موقف يستحق الوقوف عنده، وها هو كلاسيكو النصر والاتحاد، لا يزال ينضح بالجديد من اللقطات، التي تستحق الحديث.
الاتحاد نجح في الثأر من هزيمتي السوبر والدوري، وكرّس مجددًا عقدة النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز عليه بنتيجة (2-1)، على ملعب الأول بارك، في دور الـ16 من البطولة.
وأحرز كريم بنزيما وحسام عوار، ثنائية الاتحاد في الدقيقتين 15 و45+2، فيما وقّع أنجيلو جابرييل على هدف النصر بالدقيقة 30، علمًا بأن العميد واصل المباراة بعشرة لاعبين، منذ الدقيقة 49 التي شهد بطاقة حمراء مباشرة للظهير أحمد الجليدان.
"الدليل ما قاله جيسوس" .. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن خروج النصر من كأس الملك: البطولة ليست من أهدافه ولا تعني له شيئًا!
يرى الإعلامي تركي السهلي، أن توديع نادي النصر لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على يد الاتحاد، لا يعني أي شيء للعالمي، مؤكدًا على أن الهدف الأساسي للفريق هذا الموسم هو دوري روشن السعودي.
"لهذا السبب لم احترم جمهور النصر" .. دانيلو بيريرا يكشف كواليس حواره الساخن مع جورج جيسوس
كشف النجم البرتغالي دانيلو بيريرا مدافع نادي الاتحاد، عن كواليس حواره الساخن مع مواطنه جورج جيسوس المدير الفني لنادي النصر، عقب مباراة الكلاسيكو بين الفريقين.
وشهدت نهاية المباراة حوارًا ساخنًا بين جيسوس وبيريرا، فسره البعض بأنه كان أشبه بالمشادة الكلامية بينهما، ليوضح مدافع النمور الحقيقة.
فيديو | خرج عن شعوره وعنف مساعده .. كونسيساو يُظهر العين الحمراء بسبب "تمثيل" رايكوفيتش في الكلاسيكو!
أظهر المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو المدير الفني لنادي الاتحاد العين الحمراء، لمدرب حراس المرمى، حيث قام بتعنيفه أمام أعين الجميع، بسبب تمثيل الحارس الصربي رايكوفيتش في كلاسيكو النصر.
- Getty Images Sport
تفاصيل خفية وراء صفقة رونالدو وبنزيما يخمد الشائعات
طائرة المونديال وحديث "هل لديكم الجدية؟" .. الكشف عن التفاصيل الخفية وراء انتقال رونالدو إلى النصر
كشف عبد الله حماد الرئيس التنفيذي لأكاديمية مهد، عن التفاصيل الخفية، وراء انتقال كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر.
متراجعًا عن تصرفه المثير للجدل .. كريم بنزيما يخمد نيران الفتنة مع كريستيانو رونالدو برسالة صريحة
حرص الفرنسي كريم بنزيما، لاعب نادي الاتحاد السعودي، على توجيه رسالة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، ليغلق بها كافة أبواب الشائعات والفتنة بينهما، بعد ساعات من مواجهتهما في كأس الملك السعودي.
كريم بنزيما قاد الاتحاد للفوز (2-1) على نادي النصر، بملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، ليصعد العميد إلى الدور ربع النهائي لأغلى الكؤوس؛ بجوار كل من "الفتح، الخليج، الخلود، الأهلي، القادسية، الشباب والهلال".
- AFP
لهذا السبب رفضت السعودية التعاقد مع ميسي
"لن نكون محطة لإعداده لكأس العالم" .. كواليس مثيرة وراء رفض السعودية انتقال ليونيل ميسي إلى دوري روشن!
كشف عبدالله حماد، الرئيس التنفيذي لأكاديمية مهد، عن كواليس مثيرة وراء رفض المملكة العربية السعودية، لرغبة الأسطورة ليونيل ميسي، خلال الصيف الماضي.
وأكد حماد على أن ميسي كانت لديه الرغبة الكاملة في الانتقال إلى دوري روشن السعودي، ولكن تم رفض رغبته.
- AFP
ما ينتظر النصر بعد توقف قطاره مع جيسوس
بالعودة إلى منافسات دوري روشن، بالتزامن مع انطلاق الجولة السابعة، فإن الاتحاد يحل ضيفًا على الخليج، على ملعب الأمير محمد بن فهد، فيما يلتقي النصر بنظيره الفيحاء بالأول بارك، وتقام المباراتان السبت المُقبل.
ومنذ تولي جورج جيسوس تدريب النصر، قبل بداية موسم 2025-2026، لم يتعرض الأصفر لأي هزيمة، وإن كان تعادله مع الأهلي في نهائي كأس السوبر السعودي، في هونج كونج، قد كلفه خسارة اللقب بركلات الترجيح.
النصر حقق انطلاقة مذهلة مع جورج جيسوس، في دوري روشن السعودي وكأس الملك ودوري أبطال آسيا 2، حيث حقق العلامة الكاملة في الدوري، بفوزه على التعاون (5-0) والخلود (2-0)، والرياض (5-1) والاتحاد (2-0)، والفتح (5-1) والحزم (2-0)، بخلاف تحقيق ثلاث انتصارات في البطولة الآسيوية، بالفوز على استقلال دوشنبه (5-0)، والزوراء العراقي (2-0)، وجوا الهندي (2-1)، ليضع قدمًا في الدور المُقبل.
وحقق النصر مع جيسوس، انتصارين ضد الاتحاد، في نصف نهائي كأس السوبر (2-1)، والجولة الرابعة من دوري روشن (2-0)، لتقرر إدارة الاتحاد إقالة المدرب لوران بلان، وتعيين البرتغالي سيرجيو كونسيساو، الذي نجح في إيقاف قطار النصر عند كأس الملك.