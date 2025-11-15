أخبار النصر اليوم | تعليمات جيسوس لرونالدو بعد طرده "التاريخي" .. وتوقع بـ"زفاف القرن" مع جورجينا في السعودية!

طلب منه هذا الأمر! .. مدرب النصر يجري مكالمة مع كريستيانو رونالدو بعد طرده التاريخي بقميص البرتغال

شهدت مباراة منتخب البرتغال الأول لكرة القدم ضد مستضيفه الأيرلندي، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة "قبل الأخيرة" من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026؛ حدثًا تاريخيًا - لأول مرة - بطله الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر.

هذا الحدث هو "طرد" رونالدو - لأول مرة في تاريخه - مع منتخب البرتغال؛ حيث قرر المدير الفني لنادي النصر جورج جيسوس، التحرك بعدها مباشرة.

13 نوفمبر 2025.. يُصنف على أنه واحد من أصعب الأيام الكروية التي عاشها الأسطورة كريستيانو رونالدو، في مسيرته الطويلة مع عالم الساحرة المستديرة.

رونالدو الذي يحطم كافة الأرقام القياسية أينما حل وارتحل، وجد نفسه يتعرض للإحراج الشديد؛ وذلك في مباراة منتخب بلاده البرتغال ضد أيرلندا، مساء يوم الخميس.

انتقد مدرب أيرلندا، هيمير هالجريمسون، كريستيانو رونالدو بسبب "القرار السخيف" الذي أدى إلى حصوله على بطاقة حمراء تاريخية مع البرتغال في مباراة تصفيات كأس العالم 2026 في ملعب أفيفا. طُرد رونالدو لأول مرة في مسيرته الدولية خلال تلك المباراة، عندما خاض مباراته الدولية رقم 226، وتم الكشف عن رد فعله على ذلك الطرد.