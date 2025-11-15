أخبار النصر اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | تعليمات جيسوس لرونالدو بعد طرده "التاريخي" .. وتوقع بـ"زفاف القرن" مع جورجينا في السعودية!
- Getty Images Sport
جيسوس يوجه رسالة إلى رونالدو بعد طرده مع البرتغال
طلب منه هذا الأمر! .. مدرب النصر يجري مكالمة مع كريستيانو رونالدو بعد طرده التاريخي بقميص البرتغال
شهدت مباراة منتخب البرتغال الأول لكرة القدم ضد مستضيفه الأيرلندي، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة "قبل الأخيرة" من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026؛ حدثًا تاريخيًا - لأول مرة - بطله الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر.
هذا الحدث هو "طرد" رونالدو - لأول مرة في تاريخه - مع منتخب البرتغال؛ حيث قرر المدير الفني لنادي النصر جورج جيسوس، التحرك بعدها مباشرة.
"كلامك فشنك والجمهور الأيرلندي رد صفعة البكاء إليك بقوة"! .. كريستيانو رونالدو أحرج نفسه في ليلة الطرد التاريخي مع منتخب البرتغال
13 نوفمبر 2025.. يُصنف على أنه واحد من أصعب الأيام الكروية التي عاشها الأسطورة كريستيانو رونالدو، في مسيرته الطويلة مع عالم الساحرة المستديرة.
رونالدو الذي يحطم كافة الأرقام القياسية أينما حل وارتحل، وجد نفسه يتعرض للإحراج الشديد؛ وذلك في مباراة منتخب بلاده البرتغال ضد أيرلندا، مساء يوم الخميس.
"قراره السخيف" .. مدرب أيرلندا يكشف عما دار بينه وبين رونالدو بعد طرده في مباراة البرتغال
انتقد مدرب أيرلندا، هيمير هالجريمسون، كريستيانو رونالدو بسبب "القرار السخيف" الذي أدى إلى حصوله على بطاقة حمراء تاريخية مع البرتغال في مباراة تصفيات كأس العالم 2026 في ملعب أفيفا. طُرد رونالدو لأول مرة في مسيرته الدولية خلال تلك المباراة، عندما خاض مباراته الدولية رقم 226، وتم الكشف عن رد فعله على ذلك الطرد.
- social gfx/ Getty Images
زواج رونالدو وجورجينا في السعودية؟
زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا في السعودية؟ .. توقعات بـ"زفاف القرن" وعودة لحفل تشارلز وديانا الأسطوري!
في أغسطس الماضي، كشفت عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريجيز، عن الخبر الذي كان ينتظره العالم، بقبولها الزواج من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بعد علاقة مستمرة بينهما منذ 9 أعوام.
ولم يحدد رونالدو، موعدًا أو مكانًا لإقامة حفل زفافه من جورجينا، فيما اكتفى بربط هذا الحدث، بمشاركته في نهائيات كأس العالم 2026.
في إطار ذلك، بدأت الأفكار تلوح في الأفق، حول ما إذا قرر كريستيانو رونالدو، إقامة حفل زفافه بجورجينا في السعودية، بدلًا من إقامته في البرتغال، على سبيل المثال.
رونالدو، ميسي، روماريو وأبرز الهدافين في تاريخ كرة القدم
اشتهر الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بثبات مستواه في السنوات الأخيرة وتقديمه لنفس الأداء تقريباً مهما تغيرت الأندية بالنسبة للبرتغالي أو تجددت الفلسفة التي يتبعها برشلونة بالنسبة للبرغوث الأرجنتيني، ولكن يبقى القطعة الأبرز على الإطلاق في أي تشكيلة يتواجد بها، وهو ما يجعله من الأفضل في التاريخ.
بغض النظر عن اختلاف أسلوب لعب كل منهما وطريقة توظيفه داخل الملعب، نقاط القوة والضعف لأي منهما ولكنهما يتشابهان في قدراتهما التهديفية الخارقة والتي جعلتهما ينضما لقائمة أفضل الهدافين في تاريخ كرة القدم على الإطلاق، جنباً إلى جنب أساطير أخرى لن تنسى مثل الجوهرة السمراء بيليه والمجري فيرينتس بوشكاش.
ميسي ورونالدو.. من الأكثر تسجيلاً للأهداف طوال مسيرته؟
يواصل الثنائي ميسي ورونالدو تقديم أداء خارقًا للعادة في السنوات القليلة الماضية كان أبرز ما فيه هو الثبات على التألق برغم التقدم في العمر ومواجهة بعض التحديات الأخرى مثل لجوء الخصوم في بعض الأحيان إلى خطط وتكتيكات خاصة من أجل إيقافهم والحد من خطورتهم، ولكن كل تلك المحاولات باءت بالفشل بسبب إصرارهما على مواصلة تخطي أي معوقات.
يتخذ كل منهما الآخر حافزاً له من أجل الاستمرار في تقديم الأفضل، ويتشابه ميسي ورونالدو في أن كليهما بدأ مسيرته كجناح قبل أن يتم تغيير مركزهما -في وقت لاحق- إلى المهاجم الصريح أو الوهمي بفلسفة بيب جوارديولا في فترة تواجده مع برشلونة وذلك بسبب قدراتهما التهديفية المرعبة والتي ساعدتهما على تحطيم العديد من الأرقام القياسية وخاصةً في الدوري الإسباني.
- Getty
نجم النصر قد ينتقل إلى الهلال
تحركات قوية .. الهلال قد يوقع مع نجم النصر قريبًا وعرض لضم "مفاجأة السعودية"
بدأ مسؤولو نادي الهلال في التحرك بقوة؛ من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعددٍ من الصفقات، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026".
الهلال لا يزال ينافس على جميع البطولات في الموسم الحالي؛ بداية من دوري روشن السعودي للمحترفين، وصولًا إلى كأس خادم الحرمين الشريفين والنخبة الآسيوية.
"كنت بطلًا مع الهلال" .. جورج جيسوس يكشف عن مهمته مع النصر ويتحدث عن ثنائي رونالدو وفيليكس
تحدث المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لنادي النصر، عن نجاحاته مع نادي الهلال، مشيدًا بتجربته مع فريقه الحالي، في ظل تواجد الثنائي البرتغالي جواو فيليكس وكريستيانو رونالدو.
وتولى جيسوس تدريب نادي الهلال خلال الفترة من 2023 إلى 2025، نجح خلالها في قيادة الزعيم لتحقيق الثلاثية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين بالإضافة إلى كأس السوبر المحلي.
- Getty Images Sport
النصر يترقب .. مركز التحكيم يعطي قراره في سحب كأس السوبر من الأهلي
بعد طلب القادسية بإعادة نهائي السوبر .. مركز التحكيم يستقر على قراره بشأن سحب الكأس من الأهلي!
حسم مركز التحكيم الرياضي قراره، بشأن إمكانية إعادة مباراة نهائي كأس السوبر السعودي، وسحبه من النادي الأهلي، على أن تقام المباراة النهائية بين القادسية والنصر.
شهدت بطولة كأس السوبر السعودي 2025-2026 جدلاً واسعاً بعد انسحاب نادي الهلال من المشاركة في البطولة التي أقيمت في هونج كونج. الهلال، بصفته وصيف دوري روشن، كان من المقرر أن يواجه القادسية، وصيف كأس الملك، في نصف النهائي المقرر يوم 20 أغسطس، قبل أن تتطور الأحداث بشكل مفاجئ.
- Getty Images Sport
مسيرة النصر في الموسم الجاري 2025-2026
بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات الثماني الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية، أبرزها ضد العميد الاتحادي.
أيضًا.. فاز النصر في الجولات الأربع الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.