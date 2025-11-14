"كنت بطلًا مع الهلال" .. جورج جيسوس يكشف عن مهمته مع النصر ويتحدث عن ثنائي رونالدو وفيليكس

وقال جيسوس خلال تصريحات لقناة Now البرتغالية: "في العام الماضي كنت بطلًا مع الهلال، وفزنا بجميع البطولات، وكنا أبطالًا دون تلقي هزائم، وبأكبر عدد من الأهداف مع الفريق، الذي استقبل عدد قليل من الأهداف".

وتولى جيسوس تدريب نادي الهلال خلال الفترة من 2023 إلى 2025، نجح خلالها في قيادة الزعيم لتحقيق الثلاثية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين بالإضافة إلى كأس السوبر المحلي.

وحقق جورج العديد من الأرقام القياسية مع الهلال، أبرزها الفوز في 34 مباراة متتالية بجميع البطولات، ليدخل الهلال موسوعة جينيس للأرقام القياسية.