Getty Images Sport
"قراره السخيف" .. مدرب أيرلندا يكشف عما دار بينه وبين رونالدو بعد طرده في مباراة البرتغال
إيقاف رونالدو: طرد لأول مرة عند فوزه بـ 226 مباراة دولية
توجهت البرتغال إلى دبلن وهي تعلم أن نتيجة إيجابية ستؤكد تأهلها التلقائي إلى نهائيات الصيف المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وسيتحدد ذلك الآن في المباراة الأخيرة من دور المجموعات ضد أرمينيا يوم الأحد. وسيغيب رونالدو عن تلك المباراة بسبب الإيقاف.
يجب أن يقضي رونالدو فترة الإيقاف بعد أن ضرب بمرفقه المدافع الأيرلندي دارا أوشيا. تمت مراجعة الحادثة بواسطة تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR)، مما أدى إلى طرد رونالدو من الملعب. كان هالجريمسون قد صرح قبل المباراة أنه يشعر أن رونالدو كان قادراً على التأثير على الحكم خلال مباراة أكتوبر في لشبونة التي انتهت بفوز دراماتيكي 1-0 لصالح أصحاب الأرض.
- Getty
رونالدو يخفق في الوفاء بوعده بأن يكون "فتى مطيع"
وقال: "من الواضح أن الأمر متروك للحكم إذا كان سيشارك في اللعب. لكن في البرتغال، لم يكن يتحكم في الحكم فحسب، بل كان يتحكم في الملعب بأكمله، لذا أيد جميع المشجعين أفعاله. وكان الحكم يتماشى مع ذلك. آمل أن يكون العكس هو الصحيح الآن بعد أن أصبحنا في أفيفا. من الواضح أن اللاعب لا ينبغي أن يكون الحكم. يجب أن يكون الحكام هم من يقومون بالتحكيم".
رد رونالدو على هذه التعليقات بتعهده بأن يتصرف بأفضل سلوك. وقال للصحفيين: "أنا أحب المشجعين هنا حقًا، والدعم الذي يقدمونه لمنتخبهم الوطني رائع. بالنسبة لي، من دواعي سروري أن أعود للعب هنا مرة أخرى، وبالطبع سيكون الأمر صعبًا. آمل ألا يصفقوا لي كثيرًا، وأقسم أنني سأحاول أن أكون لطيفًا!"
رد فعل رونالدو على البطاقة الحمراء: مدرب أيرلندا يكشف ما قيل
لم يتمكن الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية من الوفاء بهذا الوعد. بدا محبطًا بعد أن استقبلت البرتغال هدفين قبل نهاية الشوط الأول. ثم طُرد من الملعب بعد مرور ساعة من اللعب.
وعلق هالجريمسون على هذا الحادث في مقابلة مع قناة RTE Sport قائلاً: "لقد فقد تركيزه قليلاً، وربما ساهم المشجعون في ذلك. كان محبطاً وردّ بطريقة يعلم أنه لا ينبغي أن يفعلها. قال لي وهو يغادر الملعب إن (تصريحات هالجريمسون قبل المباراة) كانت تصرفاً ذكياً، وألقى باللوم على الحكم أو أي شخص آخر، لكن قراره بمهاجمة لاعبنا كان قراراً سخيفاً".
وتابع هالجريمسون حديثه عن تبادل الكلمات مع رونالدو على خط التماس عندما كان اللاعب العظيم يغادر الملعب: "أثنى عليّ لضغطي على الحكم. كان تصرفه على أرض الملعب هو ما كلفه البطاقة الحمراء. لم يكن للأمر أي علاقة بي - إلا إذا كنت قد أثرت عليه".
وعندما سُئل عما إذا كان قد تحدث إلى رونالدو بعد المباراة، أضاف مدرب أيرلندا: "لا، أعتقد أننا تحدثنا بما يكفي عندما خرج. لم يكن هناك ما نتحدث عنه. أعتقد أن هذه كانت مجرد لحظة من السخافة من جانبه".
- GETTY/GOAL
تصفيات كأس العالم 2026: مباريات حاسمة للبرتغال وأيرلندا
سجل تروي باروت هدفين ساعدا أيرلندا على تحقيق فوز هام على أرضها، مما يعني أن آمالها في التأهل تعتمد الآن على المواجهة النهائية مع المجر. وقال هالجريمسون عن تلك المباراة التي لا بد من الفوز فيها: "هذا ما كنا نريده، الأمر بين أيدينا وبأداء مثل هذا لدينا فرصة. علينا أن نركز ونستعيد عافيتنا، فأرجلنا متعبة ويجب على الجهاز الفني أن يعمل بجد ليجعل الجميع في حالة بدنية جيدة ومستعدين لأن تلك المباراة مهمة جداً الآن. فزنا بالمباراة الثانية في الجولة الأخيرة وقمنا بتناوب اللاعبين ونحن سعداء لأننا فعلنا ذلك اليوم. أولئك الذين لعبوا 90 دقيقة سيكونون متعبين ولكن نأمل أن يكون الجميع جاهزين".
ستشارك البرتغال في نهائيات 2026. اعترف رونالدو أن هذه البطولة ستكون آخر مشاركة له في كأس العالم - حيث يشارك في الحدث الرئيسي للفيفا للمرة السادسة في عمر 41 عامًا - لكنه ليس مستعدًا بعد للتقاعد لأنه لا يزال يسعى لتحقيق 1000 هدف في مسيرته.
إعلان