"قراره السخيف" .. مدرب أيرلندا يكشف عما دار بينه وبين رونالدو بعد طرده في مباراة البرتغال

لم يتمكن الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية من الوفاء بهذا الوعد. بدا محبطًا بعد أن استقبلت البرتغال هدفين قبل نهاية الشوط الأول. ثم طُرد من الملعب بعد مرور ساعة من اللعب.

وعلق هالجريمسون على هذا الحادث في مقابلة مع قناة RTE Sport قائلاً: "لقد فقد تركيزه قليلاً، وربما ساهم المشجعون في ذلك. كان محبطاً وردّ بطريقة يعلم أنه لا ينبغي أن يفعلها. قال لي وهو يغادر الملعب إن (تصريحات هالجريمسون قبل المباراة) كانت تصرفاً ذكياً، وألقى باللوم على الحكم أو أي شخص آخر، لكن قراره بمهاجمة لاعبنا كان قراراً سخيفاً".

وتابع هالجريمسون حديثه عن تبادل الكلمات مع رونالدو على خط التماس عندما كان اللاعب العظيم يغادر الملعب: "أثنى عليّ لضغطي على الحكم. كان تصرفه على أرض الملعب هو ما كلفه البطاقة الحمراء. لم يكن للأمر أي علاقة بي - إلا إذا كنت قد أثرت عليه".

وعندما سُئل عما إذا كان قد تحدث إلى رونالدو بعد المباراة، أضاف مدرب أيرلندا: "لا، أعتقد أننا تحدثنا بما يكفي عندما خرج. لم يكن هناك ما نتحدث عنه. أعتقد أن هذه كانت مجرد لحظة من السخافة من جانبه".