أحمد فرهود

"كلامك فشنك والجمهور الأيرلندي رد صفعة البكاء إليك بقوة"! .. كريستيانو رونالدو أحرج نفسه في ليلة الطرد التاريخي مع منتخب البرتغال

رونالدو "الحاضر الغائب" في مباراة أيرلندا والبرتغال.. والنهاية كانت كارثية

13 نوفمبر 2025.. يُصنف على أنه واحد من أسوأ الأيام الكروية التي عاشها الأسطورة كريستيانو رونالدو، في مسيرته الطويلة مع عالم الساحرة المستديرة.

رونالدو الذي يحطم كافة الأرقام القياسية أينما حل وارتحل، وجد نفسه يتعرض للإحراج الشديد؛ وذلك في مباراة منتخب بلاده البرتغال ضد أيرلندا، مساء يوم الخميس.

منتخب البرتغال خسر (0-2) أمام مستضيفه الأيرلندي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسجل اللاعب تروي باروت، ثنائية منتخب أيرلندا الأول لكرة القدم في الشباك البرتغالية؛ وذلك في الدقيقتين 17 و45 على التوالي.

وبهذه النتيجة.. تأجل تأهُل البرتغال إلى المونديال، لليلة السادس عشر من نوفمبر 2025؛ عندما تستضيف منتخب أرمينيا الأول لكرة القدم، على أرضها ووسط جماهيرها.

ويتصدر منتخب البرتغال جدول ترتيب "المجموعة السادسة" من التصفيات المونديالية، برصيد 10 نقاط من 5 مباريات؛ وبفارق نقطتين عن المجر "الوصيفة"، و3 نقاط عن أيرلندا "الثالثة".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور كريستيانو رونالدو في مباراة أيرلندا والبرتغال، مساء يوم الخميس..

    تصريحك فشنك.. كريستيانو رونالدو لم يتحمل الضغوطات الأيرلندية

    "لا أمانع إطلاق صافرات الاستهجان ضدي"!.. هكذا صرح الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، في المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة منتخب بلاده البرتغال ضد مستضيفه الأيرلندي.

    رونالدو أكد أنه معتاد على الضغط، طوال مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة؛ لذلك لا يمانع أن يتعرض لـ"صافرات استهجان" من الجماهير الأيرلندية، إذا كان ذلك سيخفف من الضغوطات على باقي زملائه في المنتخب البرتغالي.

    لكن.. لم تمر سوى 24 ساعة فقط على تصريحات رونالدو؛ حتى وجدنا أن الواقع، يختلف تمامًا عما ذكره في المؤتمر الصحفي.

    ولم يستطع رونالدو تحمل الضغوطات خلال مواجهة أيرلندا؛ حيث استسلم لاستفزازات الجماهير في المدرجات، ولاعبي الفريق المنافس على أرضية الملعب.

    هذه الضغوطات زادت على الأسطورة البرتغالية؛ بعد تأخر منتخب بلاده (0-2)، وتأجل حلم التأهُل إلى بطولة كأس العالم 2026.

    لذلك.. وجدنا رونالدو يعتدي بـ"الضرب" على المدافع الأيرلندي دارا أوشي؛ وذلك بعد لعبة مشتركة داخل منطقة الـ18.

    وقام الحكم بإشهار الكارت الأصفر ضد رونالدو في البداية؛ والذي وجّه بدوره إشارات مستفزة إلى أوشي والجماهير الأيرلندية، تدل على بكائهم.

    إلا أن الأمر انقلب تمامًا؛ عندما جاء نداء من غرفة تقنية الفيديو "فار" إلى حكم المباراة، بأن تدخل رونالدو على أوشي، يستحق أكثر من الكارت الأصفر.

    وبالفعل.. بعد ذهاب الحكم لمشاهدة اللقطة بنفسه عبر شاشة "فار"، عاد وأشهر الكارت الأحمر في وجه رونالدو في الدقيقة 61؛ لتقوم الجماهير الأيرلندية برد الصفعة للأسطورة البرتغالية، حيث ودعته وهو يغادر أرضية الملعب بإشارات البكاء.

    حدث تاريخي.. أول طرد لكريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال

    ومن حيث توقفنا سنواصل حديثنا في السطور القادمة؛ حيث يعتبر طرد الأسطورة كريستيانو رونالدو في مباراة منتخب بلاده البرتغال ضد أيرلندا، حدثًا تاريخيًا بالفعل.

    ويعتبر هذا الطرد؛ هو الأول في تاريخ رونالدو مع منتخب البرتغال، وذلك في المباراة رقم 226 دوليًا.

    ولعب رونالدو 225 مباراة دولية سابقة مع المنتخب البرتغالي، قبل مواجهة أيرلندا؛ تحصل خلالها على 32 كارت أصفر، ولكنه لم يطرد أبدًا.

    إلا أنه في الحقيقة.. تاريخ الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 40 سنة، مليئًا بالكروت الحمراء سواء المباشرة أو بإنذارين؛ وذلك مع الأندية التي مثّلها، طوال مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة.

    * تاريخ كريستيانو رونالدو مع الكروت الحمراء:

    - ريال مدريد: 6 كروت حمراء في 438 مباراة رسمية.

    - مانشستر يونايتد: 4 كروت حمراء في 346 مباراة رسمية.

    - يوفنتوس: كارت أحمر واحد في 134 مباراة رسمية.

    - النصر: كارت أحمر واحد في 116 مباراة رسمية.

    أي أن الأسطورة البرتغالية طرد 12 مرة طوال مسيرته مع الأندية؛ وتحديدًا ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس والنصر.

    كريستيانو رونالدو.. "ضائع وتائه" في مباراة البرتغال وأيرلندا

    وبعيدًا عن الطرد.. لم يقدّم الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، أي شيء يذكر في الـ61 دقيقة التي شارك فيها بمباراة منتخب بلاده البرتغال ضد مستضيفه الأيرلندي، وذلك قبل أن يتم استبعاده بـ"الكارت الأحمر".

    ويُمكن تلخيص ظهور رونالدو في مباراة أيرلندا والبرتغال، مساء يوم الخميس؛ بكلمتين صريحتين هما "ضائع وتائه".

    وظهر الأسطورة البرتغالية في هجمة، خلال الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول؛ وذلك عندما حاول أن يستعرض، بتسديدة ضعيفة بـ"كعبة" صوب الحارس الأيرلندي.

    بعدها.. قام كريستيانو بمجموعة من التسديدات؛ إلا أنها كانت بعيدة جدًا عن الـ3 خشبات، بل إن أحدها - وصلت إلى السماء - في الدقيقة العاشرة.

    وأبدع دفاع أيرلندا في عزل رونالدو تمامًا؛ حيث اختنق مهاجم النصر داخل منطقة الـ18، كما عجز عن التحرك إلى أطراف الملعب.

    كلمة أخيرة.. مهمة برتغالية مصيرية بدون كريستيانو رونالدو

    الآن.. سيكون على الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، أن يتابع مباراة منتخب بلاده البرتغال ضد ضيفه أرمينيا، في الجولة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، من المدرجات أو خلف الشاشات.

    هذه المباراة ستكون مهمة للغاية من أجل تأهُل منتخب البرتغال، إلى نهائيات كأس العالم 2026؛ حيث سيغيب عنها رونالدو بسبب الإيقاف، بعد طرده في الدقيقة 61 أمام أيرلندا.

    ولا يرغب رونالدو وباقي زملائه، في الدخول في حسبة "الملحق" المؤهل إلى المونديال؛ وذلك إذا ما حدثت المعجزة وفازت أرمينيا على البرتغال، وجاءت نتيجة مباراة المجر وأيرلندا ضد مصالح برازيل أوروبا.

    لذلك.. يريد رونالدو أن يطمئن على تأهُل البرتغال إلى بطولة كأس العالم 2026، والتي ستكون الأخيرة له مع المنتخب؛ حتى يتفرغ لباقي منافسات الموسم الرياضي الحالي، مع نادي النصر.

    النصر خسر لقب السوبر السعودي وودع كأس خادم الحرمين الشريفين؛ ومن هُنا.. فإن الأسطورة البرتغالية سيقاتل للتتويج بدوري روشن للمحترفين في المقام الأول، ومن ثم دوري أبطال آسيا "2" بعد ذلك.

    ويتصدر فريق النصر الأول لكرة القدم جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 24 نقطة "العلامة الكاملة"؛ بتحقيقه الفوز في أول 8 جولات، ما يجعله مرشحًا قويًا لانتزاع اللقب بالفعل.