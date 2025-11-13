"كلامك فشنك والجمهور الأيرلندي رد صفعة البكاء إليك بقوة"! .. كريستيانو رونالدو أحرج نفسه في ليلة الطرد التاريخي مع منتخب البرتغال

13 نوفمبر 2025.. يُصنف على أنه واحد من أسوأ الأيام الكروية التي عاشها الأسطورة كريستيانو رونالدو، في مسيرته الطويلة مع عالم الساحرة المستديرة.

رونالدو الذي يحطم كافة الأرقام القياسية أينما حل وارتحل، وجد نفسه يتعرض للإحراج الشديد؛ وذلك في مباراة منتخب بلاده البرتغال ضد أيرلندا، مساء يوم الخميس.

منتخب البرتغال خسر (0-2) أمام مستضيفه الأيرلندي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسجل اللاعب تروي باروت، ثنائية منتخب أيرلندا الأول لكرة القدم في الشباك البرتغالية؛ وذلك في الدقيقتين 17 و45 على التوالي.

وبهذه النتيجة.. تأجل تأهُل البرتغال إلى المونديال، لليلة السادس عشر من نوفمبر 2025؛ عندما تستضيف منتخب أرمينيا الأول لكرة القدم، على أرضها ووسط جماهيرها.

ويتصدر منتخب البرتغال جدول ترتيب "المجموعة السادسة" من التصفيات المونديالية، برصيد 10 نقاط من 5 مباريات؛ وبفارق نقطتين عن المجر "الوصيفة"، و3 نقاط عن أيرلندا "الثالثة".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور كريستيانو رونالدو في مباراة أيرلندا والبرتغال، مساء يوم الخميس..