أخبار الأهلي اليوم | سر مؤثر وراء قميص ديميرال .. ومركز التحكيم يقول كلمته في "سحب" كأس السوبر!

هيرفي رينارد "كابوس" كوت ديفوار وطعنة جديدة لمدرب الأهلي! .. المنتخب السعودي يطمئن جمهوره في "بركة مياه الإنماء"

وجّه منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني الفرنسي هيرفي رينارد، رسالة طمأنينة إلى جمهور المملكة؛ وذلك خلال مواجهة كوت ديفوار "الودية"، مساء اليوم الجعة.

المنتخب السعودي فاز (1-0) على كوت ديفوار، بملعب "الإنماء" في مدينة جدة، ضمن الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس العرب "فيفا 2025".

وبعيدًا عن النتيجة الرائعة أمام خصم قوي مثل كوت ديفوار؛ فإن الأخضر أثبت تطورًا ملحوظًا من الناحية التكتيكية والانضباطية، وكذلك التعامل مع الظروف الطارئة في المباريات.

من قلب الأمطار الغريزة، حمل المنتخب السعودي البشرى لجماهيره، بفوز "مرضٍ" على كوت ديفوار بهدف دون مقابل، حمل توقيع صالح أبو الشامات، في مباراة ودية، ضمن الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025.

على ملعب الإنماء، لا يزال صالح أبو الشامات، جناح الأهلي، يواصل تألقه مع المنتخب السعودي، بعدما خطف الأنظار في "ملحق" تصفيات كأس العالم 2026، حيث لعب دورًا كبيرًا أمام إندونيسيا والعراق، وقدم شخصية قيادية تستحق أن يعتمد عليها الأخضر خلال السنوات المُقبلة.

واختلفت ردود الأفعال بين إشادة باسلوب رينارد، مع بعض الانتقادات، سواءً على مستوى اللاعبين أو طريقة إخراج المباراة.