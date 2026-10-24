US Saint Philbert نظرة عامة

AC Milan mengincar wonderkid Granada Owen Emeka di tengah minat Real Madrid

AC Milan telah ikut bersaing untuk merekrut sensasi Granada, Owen Emeka, setelah misi pemantauan awal menghasilkan ulasan yang sangat positif, meski raksasa Eropa Real Madrid juga memantau remaja tersebut. Winger berusia 17 tahun itu memiliki klausul rilis €15 juta dalam kontraknya, dengan kedua klub besar Eropa itu kini terus mencermati perkembangan pesatnya di Spanyol.