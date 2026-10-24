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US Saint Philbert

US Saint Philbert نظرة عامة

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AC Milan mengincar wonderkid Granada Owen Emeka di tengah minat Real Madrid

AC Milan telah ikut bersaing untuk merekrut sensasi Granada, Owen Emeka, setelah misi pemantauan awal menghasilkan ulasan yang sangat positif, meski raksasa Eropa Real Madrid juga memantau remaja tersebut. Winger berusia 17 tahun itu memiliki klausul rilis €15 juta dalam kontraknya, dengan kedua klub besar Eropa itu kini terus mencermati perkembangan pesatnya di Spanyol.

TransfersAC Milan
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Morata dukung Yamal yang 'luar biasa' untuk meraih Ballon d'Or

Alvaro Morata menjagokan rekan setimnya di tim nasional, Lamine Yamal, untuk meraih penghargaan individu tertinggi di sepak bola dunia setelah menyaksikan langsung laju meteoris sang pemain muda. Penyerang Leganes itu, yang menjadi kapten Spanyol menuju kejayaan Eropa, percaya sensasi Barcelona tersebut memiliki tingkat kematangan yang melampaui usianya yang masih remaja.

A. MorataL. Yamal
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October 2026
كأس فرنسا
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US Saint Philbert
USS
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لا سوز
SUZ
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الترتيب

Serie A crestSerie A

مباشر
الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
3Eibar crestEibar117132013722
خ
ت
خ
ف
ف
4Girona crestGirona
4 - 0
116322191221
ف
ف
ت
ت
ف
5Granada crestGranada116231814420
ف
ف
ف
ف
خ
6Mallorca crestMallorca11542136719
ت
ت
ف
ت
خ
7Sporting Gijon crestSporting Gijon10613119219
ف
ف
ف
خ
ف
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