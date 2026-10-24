US Saint Philbert نظرة عامة

AC Milan telah ikut bersaing untuk merekrut sensasi Granada, Owen Emeka, setelah misi pemantauan awal menghasilkan ulasan yang sangat positif, meski raksasa Eropa Real Madrid juga memantau remaja tersebut. Winger berusia 17 tahun itu memiliki klausul rilis €15 juta dalam kontraknya, dengan kedua klub besar Eropa itu kini terus mencermati perkembangan pesatnya di Spanyol.
Alvaro Morata menjagokan rekan setimnya di tim nasional, Lamine Yamal, untuk meraih penghargaan individu tertinggi di sepak bola dunia setelah menyaksikan langsung laju meteoris sang pemain muda. Penyerang Leganes itu, yang menjadi kapten Spanyol menuju kejayaan Eropa, percaya sensasi Barcelona tersebut memiliki tingkat kematangan yang melampaui usianya yang masih remaja.
Aljazair dilanda kekhawatiran serius terkait cedera menjelang Piala Dunia 2026, dengan kiper Luca Zidane yang kini diragukan bisa tampil di turnamen tersebut. Kiper Granada yang merupakan putra legenda Prancis Zinedine Zidane itu mengalami cedera wajah serius saat bertanding melawan Almeria dalam laga Divisi Dua Spanyol pada hari Minggu.