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Neuvillette Jamin

Neuvillette Jamin نظرة عامة

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Arsenal, Liverpool y Manchester United, atentos a Lennart Karl, del Bayern de Múnich

Los pesos pesados de la Premier League Arsenal, Liverpool y Manchester United siguen de cerca la difícil etapa que atraviesa Lennart Karl en el Bayern de Múnich después de que Uli Hoeness, dirigente del club, reprendiera públicamente al adolescente. El atacante de 18 años ha tenido dificultades para jugar con regularidad esta temporada, mientras crece la preocupación en el Allianz Arena por su comportamiento fuera del campo.

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الترتيب

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مباشر
الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
1Manchester City crestManchester City87012091121
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2Arsenal crestArsenal8701135821
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3Brighton crestBrighton75112351816
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4Chelsea crestChelsea
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5Liverpool crestLiverpool733198112
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