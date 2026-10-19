Neuvillette Jamin نظرة عامة

Arsenal, Liverpool y Manchester United, atentos a Lennart Karl, del Bayern de Múnich

Los pesos pesados de la Premier League Arsenal, Liverpool y Manchester United siguen de cerca la difícil etapa que atraviesa Lennart Karl en el Bayern de Múnich después de que Uli Hoeness, dirigente del club, reprendiera públicamente al adolescente. El atacante de 18 años ha tenido dificultades para jugar con regularidad esta temporada, mientras crece la preocupación en el Allianz Arena por su comportamiento fuera del campo.