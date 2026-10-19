Neuvillette Jamin نظرة عامة

El Arsenal mantuvo su lucha por alcanzar el liderato de la Premier League con una victoria solvente por 2-0 ante el Everton en el Emirates Stadium. Los goles de Ezri Konsa y Gabriel permitieron al equipo de Mikel Arteta superar la ausencia de Bukayo Saka con madurez táctica.
Los pesos pesados de la Premier League Arsenal, Liverpool y Manchester United siguen de cerca la difícil etapa que atraviesa Lennart Karl en el Bayern de Múnich después de que Uli Hoeness, dirigente del club, reprendiera públicamente al adolescente. El atacante de 18 años ha tenido dificultades para jugar con regularidad esta temporada, mientras crece la preocupación en el Allianz Arena por su comportamiento fuera del campo.
Mikel Arteta ha enviado un mensaje claro a Martin Zubimendi y a los jugadores que regresan: la reputación por sí sola no bastará para recuperar un puesto en un Arsenal que está ganando. Ante el partido contra el Everton, el entrenador exige un compromiso total a quienes aspiran a desbancar a los actuales titulares.