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هايتي

هايتي نظرة عامة

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June 2026
كأس العالم
هايتي badge
هايتي
هايتي
0
إسكتلندا badge
إسكتلندا
إسكتلندا
1
انتهت
كأس العالم
البرازيل badge
البرازيل
البرازيل
هايتي badge
هايتي
هايتي
beIN SPORTS MAX
كأس العالم
المغرب badge
المغرب
المغرب
هايتي badge
هايتي
هايتي
beIN SPORTS MAX
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الترتيب

Super League crestSuper League

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
7Dewa United FC crestDewa United FC34165134437753
خ
خ
ف
ف
ف
8Bali United FC crestBali United FC34149115748951
ف
ف
خ
خ
ف
9Arema crestArema34139125347648
ف
ف
ف
خ
خ
10Persita crestPersita34136153837145
خ
ت
خ
خ
ف
11PSIM Yogyakarta crestPSIM Yogyakarta341112114344-145
خ
ف
ف
خ
خ
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