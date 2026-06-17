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هايتي نظرة عامة
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Super League
|الترتيب
|فريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|الأداء
|7
|Dewa United FC
|34
|16
|5
|13
|44
|37
|7
|53
|8
|Bali United FC
|34
|14
|9
|11
|57
|48
|9
|51
|9
|Arema
|34
|13
|9
|12
|53
|47
|6
|48
|10
|Persita
|34
|13
|6
|15
|38
|37
|1
|45
|11
|PSIM Yogyakarta
|34
|11
|12
|11
|43
|44
|-1
|45