Goal.com
مباشر

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
Morocco WC 2026 GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

سهلة على هايتي وصعبة على العرب! .. أشرف حكيمي ينقذ رقبة محمد وهبي في المغرب وياسين بونو يُكمل "الصورة السيئة" للهلال في كأس العالم 2026

فقرات ومقالات
المغرب ضد هايتي
المغرب
هايتي
كأس العالم
أشرف حكيمي
براهيم دياز
محمد وهبي
ياسين بونو
الهلال
إسماعيل صيباري
سفيان رحيمي
أيوب الكعبي
نصير مزراوي
سفيان أمرابط

ماذا حدث في مواجهة المغرب وهايتي؟

إن كنت أحد من ناموا في ظل عدم مناسبة توقيتات مباريات كأس العالم 2026 مع أغلب بلادنا العربية، فقد فاتتك واحدة من أقوى مباريات البطولة، رغم أن أحدًا لم يتوقع ذلك قبلها، وظن أنها محسومة لأسود الأطلس بسهولة..

نعم! حسم المنتخب المغربي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، تأهلهم الرسمي لدور الـ32 من كأس العالم 2026 بعد الفوز أمام هايتي برباعية مقابل هدفين، لكنه لم يكن انتصارًا سهلًا على الإطلاق.

منتخب هايتي تقدم أولًا أمام المغرب بهدفي عكسي من الحارس ياسين بونو في الدقيقة العاشرة، لكن الظهير المغربي أشرف حكيمي أدرك التعادل في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول.

عادت هايتي وتقدمت مرة ثانية في الدقيقة 43، لكن هذه المرة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بأقدام ويلسون إيسيدور، ومعها توقفت أهداف المنتخب الكاريبي.

أما أسود الأطلس فاقتنصوا الثلاث نقاط بفضل ثنائية البديلين سفيان رحيمي وياسين جسيم في الدقيقتين 78 و89 من عمر المباراة.

بهذا الفوز، تأهل المغرب لدور الـ32 برصيد سبع نقاط كوصيف المجموعة الثالثة، متأخرًا بفارق الأهداف فقط عن المنتخب البرازيلي الذي احتل الصدارة، فيما ودعت هايتي البطولة، مع احتلال اسكتلندا المركز الثالث بثلاث نقاط.

أما عن أسباب معاناة المنتخب المغربي الليلة أمام هايتي وهو ما لم يتوقعه أحد، دعونا نستطرد حديثنا في السطور التالية..




  • المغرب ليس بمن حضر!

    في نسخة قطر 2022، كان وليد الركراكي؛ المدير الفني للمنتخب المغربي، يمتلك مقاعد بدلاء لا تقل كفاءة عن اللاعبين الأساسيين، حتى نجح في شق طريقه وصولًا لنصف النهائي رغم تعرض بعض لاعبيه للإصابات.

    أما محمد وهبي؛ المدير الفني الحالي لأسود الأطلس، حاول الليلة أمام هايتي، الرهان على مقاعد بدلائه، لإراحة اللاعبين الأساسيين، لكنه لا يمتلك نفس قوة الركراكي.

    مدرب أسود الأطلس دخل مواجهة هايتي ببعض التغييرات في مختلف المراكز، فدفع برضوان حلحل في الدفاع بدلًا من عيسى ديوب، وأنس صلاح الدين كظهير أيسر بدلًا من نصير مزراوي، أما في الوسط فدفع بسفيان أمرابط بدلًا من أيوب بوعدي، بجانب أيوب الكعبي كرأس حربة بدلًا من عز الدين أوناحي الذي غطى مكانه تكتيكيًا في الملعب إسماعيل صيباري، بعدما كان يتولى مهمة المهاجم الصريح في المباريات الماضية.

    أربع تغييرات هزت صورة الملعب بشكل كبير عما كان عليه في الجولتين الماضيتين أمام البرازيل واسكتلندا .. صحيح أن بقية اللاعبين نزلوا الملعب بتهاون كبير وكأنهم ضامنون للفوز في ظل فارق الإمكانات الكبير بينهم وبين لاعبي هايتي إلا أن هذا لا ينفي سوء مستوى الرباعي الذي دخل لمنح بعض الأساسيين راحة قبل دور الـ32.

    الليلة تأكدنا أن لا يمكن لنصير مزراوي أن يعتزل عقب نهاية كأس العالم 2026 كما صرح من قبل، للتفرغ لحفظ القرآن الكريم، فأنس صلاح الدين ليس جاهزًا بعد لخلافته كظهير أيسر أساسي للمنتخب المغربي، إذ تركزت خطوة هايتي على جبهته.

    وإن تحدثنا عن أمرابط، فقد تحسرنا على نسخته التي كانت في قطر 2022، لكن التراجع ليس بغريب عليه، قياسًا على مستواه مع الأندية في السنوات الأخيرة.

    أما أيوب الكعبي، فيكفيه إحراجًا من فعله المهاجم البديل سفيان رحيمي والجناح الشاب ياسين جسيم بعد نزولها، حيث أمنا الانتصار بهدفين في الدقيقتين 78 و89، بينما لم ينجح الأول في هز الشباك خلال 70 دقيقة لعب، رغم بعض الفرص السانحة له.




    • إعلان

  • أشرف حكيمي .. من أنقذ رقبة محمد وهبي

    لأن الجمهور يرفعك للسماء يومًا ثم يهبط بك لسابع أرض في اليوم الثاني دون أي مشكلة، فعلى محمد وهبي؛ المدير الفني للمغرب، أن يشكر قائده أشرف حكيمي الليلة..

    حكيمي قدم أمام هايتي أحد أفضل مبارياته الدولية على الإطلاق طوال مسيرته في الملاعب، حتى كان الأفضل داخل المستطيل الأخضر .. لدرجة تدفعنا لقول إن لولاه لما خرج المغرب بالثلاث نقاط الليلة.

    90 دقيقة نموذجية من حكيمي، لكن إن اقتصرنا الحديث عن الشوط الأول فقط فهو من مهد الفوز في وقت كان به أيوب الكعبي وإسماعيل صيباري يهدرون به الفرص، ونائل العيناوي وسفيان أمرابط في الوسط غير قادرين على تحجيم الهجوم الهايتي، بينما تولى نجم باريس مهمة قيادة الهجوم والتوغل للعمق وكذلك تغطية الجبهة اليمنى دفاعيًا بشكل شبه كامل في ظل سوء مستوى براهيم دياز.

    نجم باريس سان جيرمان أدرك التعادل في المرتين اللاتين تقدم بهما منتخب هايتي، إذ أحرز هدف المغرب الأول بنفسه ثم صنع الهدف الثاني لصيباري، بخلاف خلقه سبع فرص تهديفية لزملائه .. فكان جديرًا بجائزة نجم المباراة.




  • ياسين بونو .. إظهار نسخة الهلال السيئة

    في الجولتين الماضيتين أمام البرازيل واسكتلندا، كنا نقول إن الحارس المغربي ياسين بونو قد نفض غبار موسم الهلال السيئ عن نفسه، وعاد لنسخته المتألقة، لكن الليلة أمام هايتي ظهر الوجه السيئ لموسم 2025-26..

    بونو وضع المنتخب المغربي الليلة ضمن المنتخبات العربية التي سجلت أهدافًا عكسية في شباكها بعد مصر، قطر، العراق، السعودية والأردن، حيث أحرز هدف هايتي الأول، بتوقعه غير السليم لعرضية من الجهة اليمنى.



    كذلك فشل أسد الأطلسي في التعامل مع تسديدة بعيدة من خارج منطقة الجزاء، ليتجلى عيبه الأكبر بشكل واضح في التعامل مع هذه الكرات بشكل شبه مستمر، وإن كان قد تألق بشكل أكثر من رائع في تسديدة بعيدة في الدقيقة 5+90، مانعًا هايتي من إحراز الهدف الثالث.



    نسخة ياسين التي ظهر اليوم أمام هايتي ما هي إلا التي يعاني منها الزعيم في الموسمين الأخيرين وفي 2025-26 تحديدًا، لكن الزعيم كذلك لم ببريء من المشهد العالمي فبعض لاعبيه يواصلون تقديم لقطات سيئة للغاية مع منتخباتهم، على رأسهم سالم الدوسري مع السعودية ومواطنه حسان تمبكتي الذي سجله هدفًا بالخطأ في مرماه، كذلك هناك المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي؛ أسوأهم على الإطلاق.


  • Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    براهيم دياز .. بين التضحية بريال مدريد ورفض مصالحة الجمهور المغربي

    "لن تسلم الجرة كل مرة" .. مثل شعبي شهير، يحمل تحذيرًا من السير في طريق المخاطر نفسه، إن سلمت مرة منه، لأنه قد لا تنجو في المرة الثانية، وهذا ما نقوله اليوم لبراهيم دياز؛ لاعب المغرب ومحترف ريال مدريد!

    إن نظرت لأرقام دياز منذ انطلاق كأس العالم 2026، قد تظن أنه أحد نجوم أسود الأطلس، فهو من صنع هدفي المغرب في التعادل أمام البرازيل (1-1) والفوز أمام اسكتلندا (1-0)، في الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات .. لكن على أرض الملعب لم يكن لاعب المرينجي حاضرًا سواء فنيًا أو ذهنيًا، حتى ساءت الأمور تمامًا أمام هايتي، وكأنه يظن أنه قادر في كل مرة على صنع الفارق حتى مع سوء مستواه، لكن "لن تسلم الجرة كل مرة".

    لا نعلم أهو تراجع منطقي لسوء مستواه أمام البرازيل واسكتلندا رغم صناعة الهدفين أم أنه للاستهانة بالخصم، لكن ما يدفعنا لترجيح الخيار الثاني أنه حتى مع ضغط هايتي بصورة كبيرة على وسط المغرب ودفاعه، لم يحضر دياز وكأن المغرب يلعب بعشرة لاعبين فقط، حتى على الجانب الهجومي لم يسدد أي تسديدة على المرمى، مكتفيًا بصناعة فرصة وحيدة، فكان استبداله منطقيًا في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

    الأكيد وسط كل ذلك أن براهيم دياز واحد من أكثر اللاعبين الذين عليهم أن يقدموا أفضل نسخة منهم في كأس العالم 2026؛ فمن ناحية عليه مصالحة الجمهور المغربي بعد ضربة جزاء "بانيكا" التي أضاعت الفوز في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 أمام السنغال، ومن ناحية أخرى عليه إثبات نفسه أمام المدير الفني الجديد لريال مدريد جوزيه مورينيو بدلًا من أن يجد نفسه خارج أسوار النادي في الميركاتو الصيفي 2026 بمجرد انتهاء الحدث العالمي.


  • سهلة على هايتي وصعبة على العرب!

    نعلم أن ما سنقوله في هذه الجزئية ربما ليس بجديد، لكنه يجعلنا نتحسر على بعض المنتخبات العربية، التي تبالغ في احترام خصومها في الحدث العالمي لدرجة تجعلها تظهر بصورة مزرية.

    هايتي الليلة لعبت مباراة ند بند أمام محتل المركز الرابع في كأس العالم قطر 2022، بل كانت أفضل من المغرب في الكثير من الفترات، رغم فارق الإمكانات الكبير.

    المنتخب الكاريبي لم يظهر بصورة أكثر من رائعة، لأن المغرب تراجع مستواه مقارنة بمباراتي البرازيل واسكتلندا، بل كان عازمًا على الهجوم منذ الدقيقة الأولى دون فترة جس النبض.

    في الأخير لم ينتصر، لكنه كسب احترام العالم أجمع وهو صاحب التاريخ القصير، وهو الدرس الذي يجب أن تتعلمه بعض المنتخبات العربية، على رأسها قطر وتونس، وكذلك المنتخب السعودي ونظيره الجزائري.

    رسالة مكررة، لكننا لن نمل منها حتى يتخلى العرب عن احترامهم الزائد للمنتخبات في الحدث العالمي، وإن كان البعض يعمل بهذه القاعدة بالفعل كمصر، الأردن والعراق.