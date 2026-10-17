ستافورد نظرة عامة

Segunda tentativa vai dar certo? Alegação sobre transferência de Mbappe para o Arsenal

Kylian Mbappe esteve “muito perto” de se juntar ao Arsenal quando era uma promessa adolescente. Gills Grimandi participou das negociações na época, e o ex-jogador do Arsenal disse à GOAL que ainda existe uma possibilidade remota de o “galáctico” do Real Madrid ampliar o legado francês no norte de Londres. Não se espera que um acordo seja fechado tão cedo, mas nada pode ser totalmente descartado.