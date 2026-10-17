ستافورد نظرة عامة

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Thierry Henry France Olympics 2024

Técnico principal ou treinador de atacantes do Arsenal? Previsão sobre o futuro de Henry como treinador

Thierry Henry pode voltar a comandar uma equipe em algum momento ou assumir uma função na comissão técnica do Arsenal? Gilles Grimandi explicou à GOAL por que seu compatriota e ex-companheiro de equipe no Arsenal não tem pressa para voltar a ser técnico. Ele admite, porém, que seria “muito bom” ver o campeão da Copa do Mundo trabalhando com os atacantes no Emirates Stadium.

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Kylian Mbappe Ballon d'Or 2026 Real Madrid

Sonho de Mbappe com a Bola de Ouro deixou compatriota francês “constrangido”

Kylian Mbappe persegue o sonho de conquistar a Bola de Ouro desde a adolescência. Gilles Grimandi contou à GOAL por que ficou “constrangido” quando soube pela primeira vez dessa ambiciosa meta. O ex-destaque do Arsenal participou das negociações por uma transferência na época, e a família de Mbappe deixou claro ao clube que o veloz atacante pretendia se tornar o melhor jogador do planeta.

K. MbappeReal Madrid
Kylian Mbappe Arsenal crest 2026

Segunda tentativa vai dar certo? Alegação sobre transferência de Mbappe para o Arsenal

Kylian Mbappe esteve “muito perto” de se juntar ao Arsenal quando era uma promessa adolescente. Gills Grimandi participou das negociações na época, e o ex-jogador do Arsenal disse à GOAL que ainda existe uma possibilidade remota de o “galáctico” do Real Madrid ampliar o legado francês no norte de Londres. Não se espera que um acordo seja fechado tão cedo, mas nada pode ser totalmente descartado.

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