وكيل هيريرا يعلق على أنباء انضمامه لأتلتيكو وريال مدريد

اللاعب مطلوب في عديد الأندية بأوروبا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق وكيل هيكتور هيريرا، نجم بورتو المكسيكي، على التقارير التي تحدثت عن انتقال وشيك لموكله لأحد أندية العاصمة الإسبانية ريال أو أتلتيكو مدريد.

وينتهي عقد قائد بورتو بحلول نهاية الموسم الجاري، ويحق له حالياً التوقيع مع أي نادي آخر مجاناً بعدما أكد اللاعب عدم استمراره في البرتغال.

وقال جابرييل مورايس مع "أبولا": "العام الماضي قيل إنه انتقل لريال مدريد، وقبل أشهر إنتر ثم روما، وبعدها توتنهام وأرسنال، والآن الدور على أتلتيكو مدريد".

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وأضاف: "الحقيقة أن هيريرا لم يوقع مع أي نادي حتى الآن ولم يقرر بعد مصيره ومستقبله، كل تركيزه حالياً منصب على إنهاء الموسم مع بورتو".

وذكرت عدة صحف إسبانية أن أتلتيكو مدريد في مفاوضات قوية مع اللاعب المكسيكي من أجل إقناعه بالانضمام لصفوفه الصيف المقبل.

وعبر هيريرا مع بورتو لربع نهائي دوري الأبطال على حساب روما، ويحتل المركز الثاني خلف بنفيكا بالدوري البرتغالي.