مونريال: أرسنال يشبه مانشستر يونايتد حالياً

مواجهة مهمة بين الفريقين

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث ناتشو مونريال عن أهمية مقابلة فريقه أرسنال مساء اليوم، الأحد، أمام مانشستر يونايتد وأكد أن الهدف هو بلوغ دوري الأبطال الموسم المقبل.

ويتقابل الفريقان في قمة مرتقبة بالدوري الإنجليزي الممتاز في إطار الصراع على ضمان مركز بالمربع الذهبي وبطاقة ترشح للبطولة الأوروبية.

وقال ناتشو مع "سكاي": "الهدف هو بلوغ دوري الأبطال واحتلال المرتبة الرابعة، نملط طريق الدوري وآخر عبر التتويج بالدوري الأوروبي".

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مدرب البلوز يوضح ذلك 🗣️ pic.twitter.com/rDVhDDnUtZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 10, 2019

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وواصل: "الفريق يتحسن بعد الغياب عن دوري الأبطال، نريد العودة، ونعرف حجم المنافسة مع تشيلسي ومانشستر يونايتد على مقعد وحيد".

وأكمل الإسباني: "مباراة ستكون في ظروف أفضل بعد استعادتنا لعدد من المصابين، تعرفنا عليهم في لقاء الكأس، مورينيو مدرب جيد ولكنهم في حالة أفضل الآن ويفوزون دوماً".

واستطرد: "برأيي الفريقان متشابهان، كلاهما غير المدرب وينافس على نفس الهدف، الانتصار سيكون رائعاً ونقاط ثلاث مهمة".

ويملك يونايتد 58 نقطة رابعاً، بفارق نقطة وحيدة عن أرسنال الخامس.