ريال مدريد يتراجع عن فكرة مورينيو ويفكر في بدائل

من يدرب ريال مدريد الموسم المقبل؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

لا تزال قضية المدير الفني لريال مدريد الشاغل الأساسي للصحافة العالمية، وخرجت تقارير صباح الأحد تتحدث عن تراجع رئيس النادي فلورنتينو بيريز عن تعيين جوزيه مورينيو.

مورينيو كانت أكدت عدة مصادر توصله لاتفاق مع ريال مدريد لتولي قيادة الفريق بداية من منتصف الأسبوع الجاري بدلاً من المدرب الحالي سانتياجو سولاري.

"لاجازيتا" الإيطالية تحدثت عن أن بيريز الآن تراجع في قراره لتعيين مورينيو رغم التأكيدات السابق حول وجود اتفاق، وأن البرتغالي سيتقاضى 17 مليون يورو سنوياً.

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وذكرت الصحيفة أن مباراة بلد الوليد مساء الأحد قد تلعب دوراً في تحديد هوية المدرب المقبل بين استمرار سولاري أو إيجاد حلاً بديلاً.

وأشار التقرير أن بيريز كان يفضل عودة زين الدين زيدان، ولكن رفض الأخير جعله يتحرك للبحث عن بدائل، وأحدها تعيين الثنائي رؤول وتشابي ألونسو مؤقتاً حتى نهاية الموسم.

وأثار تأخر سولاري في بدء المؤتمر الصحفي مساء السبت لمدة تقارب الساعة والنصف عن ميعاده الحديث حول مدى استمرار الأرجنتيني من عدمه في منصبه.

ويحل ريال مدريد ضيفاً مساء اليوم، الأحد، على بلد الوليد في الليجا، في مباراة مهمة للحفاظ على مركزه ثالثاً.