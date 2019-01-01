واندا تتصل بكونتي لحل أزمة إيكاردي

اللاعب خارج حسابات إنتر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير صحفية إيطالية أن اتصالاً هاتفياً وقع بين مدرب إنتر الجديد أنطونيو كونتي وزوجة ووكيلة لاعب الفريق ماورو إيكاردي لحل الأزمة بين الطرفين.

وسائل الإعلام الإيطالية أجمعت أن إيكاردي أصبح غير مرغوب فيه من قبل إدارة ومدرب النيراتزوري، ولكن اللاعب يرفض المغادرة.

وذكرت "لا ريبوبليكا" أن واندا هاتفت كونتي لتطلب منه ترك إيكاردي يرحل عن إنتر مجاناً، ولتطلب منه توضيح موقفه حيال اللاعب.

ماروتا: إيكاردي؟ السؤال التالي من فضلكم

صِف هذه الصورة في كلمة واحدة.. 👇 pic.twitter.com/WptsupgFZX — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 16, 2019

إيكاردي يلجأ إلى مقاضاة إنتر

ونشرت واندا عبر حسابها على تويتر تغريدة تشير لعودتها لميلانو من العطلة من أجل العمل، على حد تعبير العارضة الأرجنتينية.

آخر التقارير أشارت أن إيكاردي لا يملك أي عروض من أي فريق باستثناء روما، وأن يوفنتوس لم يحسم أمره بعد بخصوص ضم المهاجم.

الجدير بالإشارة أن إيكاردي دخل في خلاف مع إنتر منتصف الموسم الماضي على إثر سحب شارة القيادة منه وإعطائها لسمير هاندانوفيتش.