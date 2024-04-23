"هذا السعودي يجب أن يلعب" .. فهد الهريفي ينصح الهلال بشأن سفيان رحيمي

الهلال يستضيف العين مساء اليوم في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا

وجه فهد الهريفي نجم الكرة السعودية المعتزل نصائحه للهلال ومدربه جورج جيسوس بشأن مواجهة العين في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا وخاصة إيقاف سفيان رحيمي صاحب الهاتريك في لقاء الذهاب.

العين هزم الهلال ذهابًا في الإمارات 4-2 ويلعب مساء اليوم في الرياض إيابًا أملًا في انتزاع بطاقة التأهل إلى النهائي، وقد انتقد الهريفي نهج وأسلوب لعب جيسوس الذي طبقه مع الفريق السعودي في لقاء الذهاب.

وطالب نجم النصر السابق بإشراك سلمان الفرج في وسط الملعب، مشيرًا إلى أنه أول لاعب يجب أن يُوضع في تشكيل الهلال لقدرته الحفاظ على الكرة والاستحواذ لفريقه، موضحًا خلال حديثه مع الإعلامي فيصل الجفن عبر أثير "العربية FM" أن جيسوس يُفضل تواجد ميشايل في الملعب دومًا لانضباطه وأدواره الدفاعية.

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وأتم حديثه بالقول عن رحيمي "العين لا يُخيف، هو فريق لا يلعب برأس حربة صريح بل يعتمد على التحولات ويلعب برحيمي في الهجوم ويعتمد معه على القادمين من الخلف، إيقاف رحيمي لا يكون سوى برقابته بشكل مشدد عند فقدان الكرة حتى لا يقوم بالتحول والهجمة المرتدة، هذا الأمر لم يفعله الهلال في المباراة الأولى".

"صفاء الذهن وسيلة لاعبي الهلال للسيطرة على المباراة، خاصة على وسط الملعب الذي يمتاز بالكثافة في العين، لاعبو الوسط لدى العين يوجهون أنظارهم فورًا تجاه رحيمي لحظة استعادة الكرة، ولذا يجب حرمان اللاعب من المساحات ووضعه تحت رقابة مشددة خاصة عند فقدان الكرة".