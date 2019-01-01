نجم يونايتد المعتزل يحدد خمسة أسماء للرحيل في الصيف

بول إينس نجم فريق مانشستر يونايتد السابق يؤكد أن الفريق في حاجة للتخلص من العناصر الضعيفة والتي لا تناسبه في الصيف المقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد بول إينس نجم فريق مانشستر يونايتد السابق على ضرورة تخلص الفريق من العناصر الضعيفة والتي لا تناسب طريقته في أسرع وقت ممكن.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها إينس لصالح هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وأكد خلالها أن الفريق يجب يمتلك تشكيلة في مستوى ليفربول ومانشستر سيتي.

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وقال إينس: "راشفورد من شباب مانشستر يونايتد ويحب النادي ويجب أن ننظر لما أخرجته لنا مدرسة الفريق من قبل مثل جيجز وسكولز ونيفيل".

وأضاف: "أرى تلك الإمكانيات لدى راشفورد رغم أنه لا يلعب بشكل جيد في كل أسبوع، ولا أتوقع ذلك منه، لكنه موهوب للغاية ويريد دومًا تحقيق الفوز، ولا أرى ذلك في الآخرين".

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"عندما ننظر لنجوم ليفربول ومانشستر سيتي تدرك فورًا ما أتحدث عنه، هكذا يجب أن يكون مانشستر يونايتد، أعتقد في أهمية رحيل كل من جونز، وماتيتش، وفريد، ولوكاكو، ومارسيال".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان قد تعرض لهزيمة قاسية أمام إيفرتون بالأمس الأحد في الدوري الإنجليزي بأربعة أهداف نظيفة.