سولشار: أعتذر لجمهور مانشستر يونايتد والتعويض في الديربي

تعرف على تصريحات سولشار عقب مباراة إيفرتون ومانشستر يونايتد

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

اعتذر أوليه جونار سولشار، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، لجماهير الشياطين الحمر على الخسارة من إيفرتون ووعدهم بتصحيح الأوضاع يوم الأربعاء المقبل ضد السيتزنز.

مانشستر يونايتد خسر برباعية نظيفة أمام إيفرتون في لقاء الجولة 35 من الدوري الإنجليزي على ملعب "جوديسون بارك".

وقال سولشار في تصريحات عقب المباراة: "منذ الدقيقة الأولى وكل شيء يسير بصورة سيئة، لا أستطيع سوى الاعتذار للجماهير فهم لا يستحقون الأداء الذي قدمناه اليوم. إيفرتون كان الأفضل في كل الأمور".

وتابع: "هناك الكثير من الأشياء التي تحتاج إلى التطور وعلينا الآن رفع أيدينا ونعتذر للجمهور ونعدهم بتصحيح الأمور يوم الأربعاء ضد مانشستر سيتي".

المدرب النرويجي أشار إلى أنّ فريقه قدّم مباريات جيدة خلال الفترة الماضية ولكن هناك تراجع واضح في الأداء ويجب تحسين الأوضاع في الفترة المتبقية من الموسم.

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سولشاير اعتذر للجماهير بعد هذا السقوط المدوّي. pic.twitter.com/bUQPuDYlob

— جول العربي - Goal (@GoalAR) April 21, 2019

وأردف: "أعرف أنّها مهمة صعبة فالدوري الإنجليزي ليس سهلًا على الإطلاق ولكن يجب علينا تقديم أفضل ما لدينا والظهور بأحسن مستوى ممكن خلال المباريات المقبلة رغم صعوبة المنافسين مثل مانشستر سيتي وتشيلسي".

واختتم: "الفريق سقط من قبل في بعض الفترات ولكن عاد مجددًا وأظهر قدراته الحقيقة. لدينا 4 مباريات متبقية في الدوري وعلينا أن نظهر فيهم بأفضل صورة ممكنة ونتحسن خطوة بخطوة".



وبهذه النتيجة يبقى مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 64 نقطة ويفقد فرصة في التواجد بين الأربعة الكبار، بينما يصل إيفرتون للمركز السابع برصيد 49 نقطة.