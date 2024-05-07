قلة احترام متكررة ومحاولة فقع عين .. اتق شر ساديو ماني إذا غضب يا جمهور النصر!

أسد التيرانجا غضبه أحيانًا يؤذيه هو شخصيًا كما كتب له نهاية مسيرته في بايرن ميونخ..

SHAHID

"اتق شر الحليم إذا غضب!" نرددها دائمًا في مجتمعاتنا العربية، ويجسدها السنغالي ساديو ماني على أرض الواقع!

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ملامح الرزانة والهدوء هي المسيطرة على الوجه الباسم غالبًا لجناح النصر السعودي، حتى أنه لا يزال يحتفظ ببعض البراءة في ملامحه رغم بلوغه عامه الـ32، لكن إياك أن تحاول الاقتراب من خطوطه الحمراء..

إن تجرأت وفعلت.. فالفتى الأسمر البريء يتحول سريعًا لإعصار، ربما لا يمكنك تحمل تبعاته، حتى هو نفسه تأذى في مرات من تبعات خروجه عن شعوره وتخليه عن هدوئه.

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مؤخرًا دخل ماني في هذه الدوامة مع جمهور النصر، ففي وقت ظن به أنه النجم العالمي القادم ليكون أحد قادة الثورة السعودية العالمية، وجد الانتقادات وصافرات الاستهجان تلاحقه أينما حل في الملعب في غالبية مباريات فريقه، في ظل تواضع مستواه.

وبينما كان يفضل تجاهل مثل هذه الانتقادات حينما كان في إنجلترا ممثلًا ليفربول، أبى أن يصمت أمام جماهير النصر، ففي كل مرة مؤخرًا يحرز هدفًا يتجه لهم مشيرًا بإصبع السبابة على فمه، وكأنه يقول لهم "اصمتوا!"، وتارةً يضع يده على أذنه في إشارة إلى أن صيحاتهم كعدمها بالنسبة له، وحتى عندما طالبه زميله بالاعتذار، رفض أن يخضع له.

تصرفات أسد التيرانجا في الفترة الأخيرة تفتح باب الحديث عن شخصيته عندما يقرر أن يخلع عباءة "الشخص الحليم"، فكيف يكون ماني وقتها؟.. في السطور التالية نستعرض سويًا أبرز أزمات السنغالي مع مختلف الفرق التي مثلها..