بلاتيني ينتقد التحكيم في مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد

لغط كبير حول اللقطة التي حسمت المباراة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

انتقد ميشيل بلاتيني، النجم الفرنسي السابق، مستوى التحكيم في مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا الأخيرة.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء أُثير حولها لغط كبير بالدقيقة الأخيرة من المباراة سجل منها مانشستر يونايتد هدف التفوق والعبور للدور ربع النهائي.

وقال بلاتيني مع "JDD": "عندما كنت مسؤولاً دائماً ما دافعت عن اللعبة واللاعبين، ما حدث الأربعاء يؤكد كلامي".

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وأضاف: "لاعب باريس يتلفت والكرة تصدمه بشكل عفوي، الحكم احتسب ركنية، ولكن قالوا له بأن يعيد النظر مرة أخرى".

واختتم: "برأيي احتساب ركلة جزاء على لمسة اليد تلك منافي لروح اللعبة وكرة القدم ككل".

ولا يشغل بلاتيني أي منصب منذ رحيله عن رئاسة الاتحاد الأوروبي بعد سلسلة من الاتهامات بالفساد.