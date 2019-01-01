نابولي يحدد سعر إنسيني لكبار أوروبا

هل نرى النجم الإيطالي في إنجلترا؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفصحت تقارير صحفية إيطالية أن لورينزو إنسيني، نجم وقائد نابولي، غاضب من وضع الفريق وأن ناديه لا يمانع رحيله.

ويقدم إنسيني مع نابولي موسماً متوسطاً بعد ابتعاده عن المنافسة على الدوري والكأس، ولكن آماله حاضرة في الدوري الأوروبي بتواجده في دور الستة عشر.

وذكرت "لاجازيتا" أن إنسيني غاضب بسبب عدم قدرة الفريق على التتويج بالبطولات ويريد الذهاب لنادي يساعده على تحقيق الأمر.

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وأشار التقرير أن رئيس نابولي أوريليو دي لاورنتيس أصبح لا يمانع رحيل اللاعب وحدد مبلغ 100 مليون يورو للأندية المهتمة بخدماته.

وأفادت الصحيفة أن أندية ليفربول، مانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان تراقب الوضع ومستعدة للتفاوض لضم الإيطالي الصيف المقبل.

ويلعب نابولي مساء اليوم، الأحد، أمام ساسولو ضمن لقاءات الدوري الإيطالي.