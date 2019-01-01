موعد مباراة ميلان ونابولي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ميلان ضد لاتسيو في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

أحمد جمال

يفتح استاد سان سيرو أبوابة لاستضافة مباراة قوية بين ميلان ونابولي ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي 2019-20، وسنستمتع مع هذه المباراة الهامة والقوية بين الفريقين يوم السبت 23 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 26 ربيع الأول 1441 هجرياً.

مازال الروسونيري يُعاني كثيراً ويقدم نتائج غير جيدة، ولكن يُمني عشاق الديافولو النفس بأن المدرب الجديد سيصلح جميع نقاط ضعف الفريق مع الوقت، خاصة مع الأداء المقبول الذي قدمه الفريق رغم الخسارة بنتيجة هدف دون رد أمام يوفنتوس في الجولة الماضية، ولكن مازال يحتل ميلان المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة فقط.

على الجانب الآخر يحتل نابولي المركز السابع برصيد 19 نقطة، ويُعد أدائهم هذا العام مختلف كلياً عما كان عليه الفريق في السنوات السابقة، وبالفعل لم تكن النتائج الآخيرة مرضية للجماهير، بدأت من تعادل مع سبال لتعادل جديد مع أتالانتا ومنها إلى هزيمة أمام روما، قبل أن يتعادلوا في الجولة السابقة على ملعبهم أمام جنوى.

ويُقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريد معرفته عن مباراة ميلان ونابولي القادمة ضمن الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي 2019-20، الموعد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين.

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موعد مباراة ميلان ضد نابولي والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة ميلان - نابولي سان سيرو السبت 23 نوفمبر 2019،

26 ربيع الأول 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية دانييلي أورساتو beIN SPORTS HD 4

الغيابات والتشكيل المتوقع لميلان

لا توجد غيابات في صفوف ميلان في مباراته القادمة ضد نابولي بسبب الإصابة، ولكن سيغيب كلٌا من هاكان تشالهان أوجلو وإسماعيل بن ناصر بسبب الإيقاف.

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🌧 When it rains, it pours goals ⚽

Let's look back at some of the best, which is your favourite? ⭐ #SempreMilan pic.twitter.com/SGcDiRQ16n — (@acmilan) November 21, 2019

سيبدأ المدرب ستيفانو بيولي بنفس الأسلوب الذي يحاول فيه تغيير شكل الفريق والعب بطريقة (4-3-3)، ومن المتوقع أن يعتمد على رومانيولي وماتيو موساشيو في قلب الدفاع، مع الدفع بلوكاس بيليا بدلاً من إسماعيل بن ناصر والدفع بجياكومو بونافينتورا بدلاً من هاكان تشالهان أوجلو.



التشكيل | 4-3-3

جيانلويجي دوناروما

تيو هرنانديز - أليسيو رومانيولي - ماتيو موساشيو - أندريا كونتي

راضي كرونيتش - لوكاس بيليا - لوكاس باكيتا

جياكومو بونافينتورا - كريشتوف بيونتيك - سوسو

الغيابات والتشكيل المتوقع لنابولي

سيغيب عن قائمة نابولي في اللقاء القادم ضد ميلان اللاعب كيفن مالكويت بداعي الإصابة، بينما لن يغيب عن الفريق أي لاعب آخر للإيقاف.

سيبدأ المدرب كارلو أنشيلوتي بطريقته المعتادة، وسيدفع بميريت في حراسة المرمى وأمامه الرباعي دي لورينزو، مانولاس، كوليبالي ولوبيرتو، والاعتماد على هيرفينج لوزانو ودريس ميرتينس في قيادة هجوم الفريق.

التشكيل | 4-4-2