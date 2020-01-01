موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الزمالك في السوبر المصري

تعرف على موعد مباراة القمة الأهلي ضد الزمالك في مباراة كأس السوبر، القنوات الناقلة للقاء المُنتظر الذي سيجمع بين عملاقي الكرة المصرية

يترقب عشاق الكرة المصرية مباراة القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك، عندما يتجدد اللقاء بينهما مرة أخرى في صراع شبه متكرر في السنوات الأخيرة على لقب كأس السوبر، وذلك يوم الخميس المقبل 20 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 26 جمادي الأخر، في المباراة التي ستقام بالإمارات على ملعب محمد بن زايد.

يسعى المارد الأحمر لمواصلة التفوق على الغريم التقليدي، كما هي العادة في أغلب المواجهات السابقة بين الطرفين، ومهما كانت حالة الفارس الأبيض يبقى للفوز عليه مذاق مختلف تمامًا وبالأخص إذا كان الانتصار يساوي بطولة، فهل ينجح الشياطين الحُمر في تحقيق ثاني الألقاب تحت قيادة السويسري فايلر؟

في المقابل، سيرغب الزمالك في الثأر من الخسارة السابقة التي تعرض لها ضد الأهلي وكانت في مباراة السوبر أيضًا بشهر سبتمبر الماضي، عندما تعرض للهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدفين وذلك تحت قيادة مدربه الصربي ميتشو، فهل يتغير الوضع مع الفرنسي كارتيرون ويستطيع رد الاعتبار لفريقه الحالي وضد ناديه السابق؟

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وفي هذا التقرير المقدم لكم من جول النسخة العربية سنتعرف سوياً على موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في بطولة كأس السوبر المصري، بالإضافة إلى القنوات الناقلة.

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موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك والقنوات الناقلة