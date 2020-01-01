الأهلي يُعلن دعم مؤمن زكريا : لم ولن نتخلى عنه

أعلن النادي الأهلي المصري في بيان رسمي دعمه الكامل للاعب مؤمن زكريا لاعب الفريق في الأزمة الصحية التي يُعاني منها خلال الفترة الأخيرة.

ووافق مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب على اعتماد صرف مبلغ 600 ألف جنيه دفعة مالية مبدئية، للمساهمة في تكاليف علاج مؤمن زكريا.

ويُعاني مؤمن من مشكلة صحية تستدعي سفره المستمر للعلاج بالخارج، وهو ما قام به اللاعب بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

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الأهلي كان قد أرسل خطابًا لوزارة الشباب والرياضة لاستيفاء الإجراءات اللازمة لدعم ومساندة مؤمن زكريا، خاصة أن اللاعب غير مقيد في قائمة الفريق هذا الموسم، مما يستلزم استئذان الجهة الإدارية لإتمام إجراءات صرف المساهمة المالية لعلاجه.

وجاءت موافقة الجهة الإدارية على صرف 600 ألف جنيه دفعة مبدئية في علاج اللاعب، ليؤكد الأهلي أنه لم ولن يتخلى عن أبنائه، وسوف يستمر في دعم مؤمن زكريا حتى يتجاوز هذه الأزمة.

مؤمن زكريا نفسه كان قد وجه اللوم لمسؤولي فريقه لعدم دعمه ماديًا أو معنويًا خلال رحلة مرضه الحالية، مشيرًا إلى أن تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي هو من تكفل بكافة أمور علاجه.

وقال زكريا: "كنت بحاجة لدعم مادي ومعنوي من الأهلي ولكن هذا لم يحدث، كان من المفترض أن يتحدثوا معي ولكنني لا أريد الحديث عن هذه الأمور كي لا أُحزن الجماهير".