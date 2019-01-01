مخاوف من إصابة سانشيز بالرباط الصليبي

اللاعب غادر ملعب أولد ترافورد خلال مواجهة الفريق مع ساوثامبتون..

خرج أليكسيس سانشيز لاعب مانشستر يونايتد مصاباً من مواجهة الفريق ضد ساوثامبتون في الأسبوع التاسع والعشرين للبريميرليج.

جاء ذلك في الدقيقة 52 حيث حل الظهير البرتغالي ديوجو دالوت بدلاً منه.

وهناك اشتباه بإصابة اللاعب بالرباط الصليبي، وسط مخاوف من طول فترة غيابه، حيث سيخضع للفحوصات عقب المباراة.

وقال أولي جونار سولشار مدرب الفريق في المؤتمر الصحفي أن إصابة اللاعب في الأربطة، حيث تمنى ألا يغيب طويلاً.

يذكر أن الفريق فاز على ساوثامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث سجل روميلو لوكاكو هدف الفوز في الدقيقة 88.