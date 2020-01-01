جدول مباريات اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020 في مختلف البطولات مثل الدوري الأوروبي ودوري أبطال آسيا، وما هي القنوات الناقلة؟

مباريات عديدة قوية وحاسمة اليوم الخميس حيث تستكمل اليوم مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من الدوري الأوروبي.

وتبدأ المباريات بلقاء نابولي ضد ريال سوسيداد في مجموعة مشتعلة حصد فيها ريال سوسيداد وألكمار 8 نقاط من خمس مباريات وسيكون الصراع مشتعل حتى اللحظة الأخيرة، كما يستضيف توتنهام نادي أنتويرب الذي صمن التأهل لدور الـ16 ويكفي لتوتنهام التعادل لضمان الصعود، ايضًا يحل ميلان ضيفًا ثقيلًا على نادي سبارتا براج على ملعب ستوكورن.

بينما في الجانب الآسيوي وفي دوري أبطال آسيا، يوجد لقائين الأول يجمع بين أولسان هيونداي وبكين جوان، يتبعه مباراة فيسيل كوبي ضد سوون سامسونج.

وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة.

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مواعيد مباريات اليوم الخميس ديسمبر "10-12-2020":

الدوري الأوروبي - الجولة 6 المباراة الموعد القناة الناقلة نابولي - ريال سوسييداد 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 1 ريجيكا - آلكمار 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 10 توتنهام - رويال انتويرب 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 سيلتك - ليل 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 باير ليفركوزن - سلافيا براج 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 5

دوري أبطال آسيا - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة أولسان هيونداي - بكين جوان 13:00 قطر، 12:00 مصر beIN Sports HD 7 فيسيل كوبي - سوون سامسونج 17:00 السعودية، 16:00 مصر beIN Sports HD 7

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