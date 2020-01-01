رونالدو : ميسي ليس منافسًا لي ولن أتحدث عن التحكيم

تحدث عن ركلة الجزاء التي حصل عليها في الشوط الأول

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس ، أنه لم يعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي خصمًا له طوال السنوات الماضية.

رونالدو قاد يوفنتوس للفوز على برشلونة بثلاثية نظيفة، أمس الثلاثاء، في إطار الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا .

البرتغالي نجح في تسجيل هدفين من ركلتين جزاء، بينما عجز ميسي عن هز الشباك على ملعب الفريق الكتالوني.

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صاحب الـ35 سنة قال لشبكة "Movistar" بعد المباراة:"كانت مهمة شبه مستحيلة، مفتاح الفوز كان اللعب بصورة قوية في بداية المباراة، وهو ما فعلناه وتقدمنا بهدفين في أول 20 دقيقة".

وأضاف:"الفوز يمنحنا الكثير من الثقة، احتجنا لمثل هذا الانتصار أمام أحد الكبار".

وأما عن ركلة الجزاء التي حصل عليها في الشوط الأول:"لم أشاهدها في التليفزيون، هناك بعض الركلات الناعمة قد يتم احتسابها، ولكني لا أريد الدخول في مثل هذه الأمور، الحكم كان قويًا، وعندما تفوز بثلاثية على كامب نو فأنت تستحق هذا الانتصار".

صراعه مع ميسي:"نحن نتنافس على الجوائز المختلفة لمدة 12 إلى 13 عامًا حتى الآن، ولم أعتبره مطلقًا كمنافس، كل هذا من صنع وسائل الإعلام، نحن نتفق بشكل جيد جدًا وإذا سألت ليو سيقول لك نفس الشيء".

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يذكر أن خسارة برشلونة جعلت الفريق يتأهل لدور الـ16 في المركز الثاني بمجموعته بـ15 نقطة، حيث صعد يوفنتوس كمتصدر للمجموعة بسبب المواجهات المباشرة.