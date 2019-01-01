الدوري المصري 2018-19 | المباريات المتبقية للأهلي والزمالك بعد كأس أمم أفريقيا

انتهت كأس أمم أفريقيا 2019 التي أقيمت على أرض مصر في 19 يوليو، وبعدها بيومين سيتم استكمال مباريات الدوري، فما هي لقاءات الأهلي والزمالك المتبقية؟

قبل 3 أشهر من انطلاق كأس أمم أفريقيا 2019، أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تنظيم البطولة لمصر، بعد سحبها من الكاميرون بسبب عدم الجاهزية لاستضافة المحفل الأهم في القارة السمراء على صعيد كرة القدم بل والرياضة ككل.

أُسقط في يد اتحاد الكرة المصري عقب اتخاذ هذا القرار، وذلك لعدم اكتمال المسابقات المحلية وعلى رأسها الدوري لانشغال الأندية ببطولاتٍ أخرى مثل كأس العرب للأندية الأبطال ودوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، لكن في النهاية استعد الفراعنة لاستضافة البطولة ونجحوا في تنظيمها بشكلٍ لائق.

قررت لجنة المسابقات تأجيل بعض مباريات الدوري المصري إلى ما بعد كأس الأمم الإفريقية، لكنها لم تعلن عن مواعيدها إلا قبيل انطلاق المحفل الإفريقي، لكن حدث تعديل على مواعيد المؤجلات قبل انتهاء البطولة القارية الأهم في القارة السمراء.

هناك 4 مباريات تم تأجيلها أحد طرفيها إما الأهلي أو الزمالك، واللذان يمثلان القوام الأساسي للمنتخب المصري طوال تاريخه، وفي الأسطر التالية سنتعرف على مواعيد مباريات الدوري المصري بعد انتهاء كأس أمم أفريقيا، وما هو ترتيب الدوري حتى الآن.

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مباريات الأهلي في الدوري المصري بعد كأس أمم أفريقيا 2019

تنتظر الأهلي مباراتان قويتان بعد كأس أمم أفريقيا 2019، ستكون الأولى ضد المقاولون العرب الذي ضمن انهاء الموسم في المركز الخامس أيًا ما كانت نتيجة المباراة الأخيرة له، والثانية ستكون قمة الكرة المصرية ضد الزمالك المقاتل وبقوة على اقتناص المركز الثاني من بيراميدز الذي أنهى موسمه.

مواعيد المباريات المتبقية للأهلي:

المباراة الموعد الملعب المقاولون العرب - الأهلي الأربعاء 24 يوليو 2019،

20:00 مصر، 21:00 السعودية استاد برج العرب الأهلي - الزمالك الأحد 28 يوليو 2019،

20:00 مصر، 21:00 السعودية استاد برج العرب

مباريات الزمالك في الدوري المصري بعد كأس أمم أفريقيا

تُعد المباريات المتبقية للزمالك أكثر صعوبة من المتبقية للأهلي، فبدايةً سيخوض الفارس الأبيض 3 مبارياتٍ بعد انتهاء كأس الأمم الأفريقية منهم اثنتان من كلاسيكيات الدوري المصر، هما ديربي أولاد العم ضد الإسماعيلي وديربي القاهرة أو قمة الكرة المصرية ضد الشياطين الحمر.

مواعيد المباريات المتبقية للزمالك: