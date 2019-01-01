كاراجر: مواجهة مانشستر يونايتد أصبحت سهلة لليفربول بعد رحيل مورينيو

يتوقع مساحات شاسعة بدفاعات الشياطين الحمر أمام ماني وصلاح

يعتقد جيمي كاراجر أسطورة ليفربول، أن فريقه السابق لن يواجه صعوبة كبيرة عندما يلعب أمام مانشستر يونايتد.

ليفربول يحل ضيفاً ثقيلاً على يونايتد يوم الأحد القادم في ملعب أولد ترافورد، بجولة جديدة من الدوري الإنجليزي.

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يونايتد خسر مباراة الذهاب بقيادة جوزيه مورينيو 3/1، رغم الأداء الدفاعي للمدرب البرتغالي، ووفقاً لكاراجر فالأمر سيكون مختلفاً مع النرويجي أولي سولشار.

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✨لم يصنع أي لاعب أهدافاً أكثر من الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، متساويًا مع الثنائي مبابي وممفيس ديباي. pic.twitter.com/omQ4JXMLzI — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 20, 2019

وقال مدافع الريدز السابق:"الآن هم يلعبون بشكل هجومي أكبر ومن الممتع مشاهدتهم".

وأضاف:"هذا سيمنح ليفربول ميزة وإمكانية أكبر لاستغلال المساحات الشاسعة في أولد ترافورد".

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وتابع:"في كل مباراة يلعبها مورينيو أمام ليفربول بملعبه، كان يحاول إغلاق المساحات على ماني وصلاح، لذلك المشهد سيختلف هذه المرة".

ليفربول يلعب المباراة وهو يتقاسم صدارة البريميرليج مع مانشستر سيتي بـ65 نقطة، مقابل 51 ليونايتد صاحب المركز الرابع.