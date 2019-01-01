شيكابالا: ضغط الأهلي علينا كان زمان والدوري زمالكاوي

الأباتشي يطالب جمهور الزمالك بعدم الضغط على اللاعبين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب محمود عبد الرازق "شيكابالا"؛ لاعب الزمالك المعار إلى أبولون اليوناني، عن ثقته في قدرة لاعبي الأبيض على حصد لقب الدوري بالموسم الجاري، رافضًا نغمة خوف الفريق من اقتراب الأهلي منه في جدول الترتيب.

الفارس الأبيض يتصدر جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الأهلي، وإن كان للزمالك مباراة مؤجلة.

وقال شيكا، خلال تصريحاته لقناة "المحور": "الزمالك لديه مجموعة جيدة من اللاعبين العام الجاري تنافس على كافة البطولات، والدوري زملكاوي الموسم الجاري".

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وأضاف: "ضغط الأهلي علينا كان زمان، ليس لنا علاقة به الآن، علينا أن نركز مع فريقنا فقط، وعلى الجمهور ألا يضغط اللاعبين منذ بداية المباريات، علينا أن نساندهم حتى نهاية الموسم، وفي النهاية سنكون أبطالًا".

الأباتشي تابع: "ما يميز الزمالك الموسم الجاري أن جميع اللاعبين قريبين من بعضهم البعض، وبهذه الطريقة سيحصدون البطولات، لا بد أن يبقى الفريق منغلق على نفسه حتى نهاية الموسم، وعلى الجمهور ألا ينجر وراء ما يقال عن خوف الزمالك من اقتراب الأهلي منه في جدول الترتيب، اعتدنا على مساندة الجماهير للفريق وأتمنى أن يستمر ذلك حتى نهاية الموسم".

يذكر أن شيكا أعلن فسخ تعاقده مع أبولون، مؤكدًا عودته لصفوف الفارس الأبيض بالموسم المقبل. (طالع التفاصيل)