يوفنتوس يواصل تحطيم الأرقام في الدوري الإيطالي

البيانكونيري يواصل الزحف نحو اللقب الثامن على التوالي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

لا يزال قطار يوفنتوس بلا توقف في الدوري الإيطالي، على الطريق إلى الفوز باللقب للمرة الثامنة على التوالي.

جاء ذلك بفوزه الليلة على بولونيا بهدف نظيف سجله باولو ديبالا، ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين للكالتشيو.

بذلك صار يوفنتوس أول فريق في تاريخ البطولة الإيطالية يحقق 22 فوزاً عقب 25 جولة فقط.

22 - Juventus are the first team able to win 22 games after 25 Serie A matchdays. Army. #BolognaJuve — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 24, 2019

ويحتل البيانكونيري صدارة جدول الترتيب بـ69 نقطة، بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه نابولي الذي يلاقي بارما الليلة أيضاً.