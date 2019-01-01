مانشستر يونايتد يتجه نحو هايساي

المدافع الألباني أعلن الرحيل

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير إعلامية أن مانشستر يونايتد دخل في مفاوضات مع السيد هيساي، الظهير الأيمن لنابولي، لتعزيز مركز الظهير.

يونايتد يفتقد لتعدد الحلول في المركز بعد رحيل قائده السابق أنطونيو فالنسيا بانتهاء عقده هذا الشهر، وعدم مشاركة الإيطالي ماتيو دارميان أساسياً.

وقالت "سكاي" أن هناك مفاوضات دائرة في الأيام الماضية بين النادي الإنجليزي ونظيره الإيطالي بخصوص هيساي.

اللاعب كان صرح الشهر الماضي أنه يريد مغادرة نابولي وخوض تجربة وتحدي في دوري وفريق جديد بعد تراجع دوره مع ناديه الموسم الماضي.

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برأيك من اللاعب الذي يواجه ضغوطات كبيرة خلال كوبا أمريكا لإثبات ذاته مع منتخبه؟ 🤔 pic.twitter.com/E8lf8mEHtz — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 19, 2019

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اللاعب يحظى، بحسب التقرير، بمتابعة من أتلتيكو مدريد أيضاً، ولكن ارتفاع سعره الذي يقارب 50 مليون يورو يصعب المفاوضات.

هيساي كان قد انضم إلى نابولي مع وصول ماوريتسيو ساري في 2015 قادماً من إمبولي.