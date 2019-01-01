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ماتا يوافق على التجديد لمانشستر يونايتد

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تلقى بعض العروض من برشلونة والدوري التركي
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

استقر صانع الألعاب الإسباني خوان ماتا، على البقاء مع مانشستر يونايتد، وعدم الرحيل عن صفوف النادي هذا الصيف.

ماتا ينتهي عقده مع الشياطين الحمر خلال أيام، وسط اهتمام قوي من برشلونة بالحصول على خدماته.

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صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت تقديم يونايتد لعرض من أجل التجديد مع الإسباني المخضرم.

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وأوضحت أن العرض بلغت مدته 3 سنوات، مع وجود قابلية من ماتا للاستمرار مع الشياطين الحمر.

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ويأتي ذلك رغم عدم مشاركته بشكل كبير مع المدرب أولي سولشار الموسم الماضي، حيث ظهر في 32 مباراة أغلبها كبديل.

ويتمكن بذلك مانشستر من إقناع ماتا برفض العديد من العروض المقدمة له، وخاصة من برشلونة وفنربخشة وجالطة سراي.

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