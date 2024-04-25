عنصرية جوارديولا ورحلة صلاح .. كواليس عالم سوشيال ميديا البريميرليج عقب بيان نوتنجهام الجدلي

كلمات قوية من النادي الإنجليزي أثارت الجدل مؤخراً

أثار البيان الذي نشره نوتنجهام فورست هذا الأسبوع عقب مباراة إيفرتون وهاجم فيه التحكيم وتقنية الفيديو، واصفاً حكم الأخيرة بالمشجع المعروف للوتون، أثار الجدل في أوساط الكرة الإنجليزية، وطرح النقاش حول كيف يخرج بيان بتلك الصيغة من نادي محترف في البريميرليج.

أصبحت كرة القدم تسير يداً بيد مع عالم وسائل التواصل الاجتماعية، وتحولت "السوشيال ميديا" إلى أداة مهمة قد تعود بالسلب في أحيان كثيرة، ولكن أيضاً يمكن أن تكون إيجابية في أوقات أخرى.

صحيفة "ديلي ميل" سلطت الضوء على عالم السوشيال ميديا في البريميرليج وكيف يتم إدارته، واستعرضت مجموعة من أبرز المواقف التي حدثت مؤخراً.