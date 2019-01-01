وست هام يطالب مانشستر يونايتد بـ60 مليون من أجل ديوب

المدافع الفرنسي يعتبر من الأهداف الرئيسية للمدرب أولي سولشار

حدد نادي وست هام الإنجليزي، مطالبه من أجل بيع مدافعه الفرنسي عيسى ديوب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نجم الهامرز لفت الأنظار تجاهه الموسم الماضي، بعد تألقه اللافت بتشكيل المدرب مانويل بيلجريني.

شبكة "سكاي سبورتس" أكدت أن أولي سولشار مدرب مانشستر يونايتد، يعتبر من أشد المعجبين باللاعب الفرنسي.

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وأوضحت أن وست هام لا يمانع التخلي عن ديوب، ولكن بشرط الحصول على مبلغ 60 مليون جنيه إسترليني.

وهو ما يزيد بشكل كبير عن عرض يونايتد الأول للاعب حيث وصل لـ45 مليون.

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ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مفاوضات مكثفة بين الطرفين، طمحاً في التوصل لاتفاق نهائي.

ويطمح الشياطين الحمر لإنهاء الصفقة في أقرب وقت ممكن، لوجود منافسة شرسة من باريس سان جيرمان وبرشلونة على ضم اللاعب.