كلينسمان يقترب من خلافة كانافارو في المنتخب الصيني

يورجن كلينسمان المدير الفني الأسبق لمنتخب ألمانيا يقترب من خلافة فابيو كانافارو في تدريب المنتخب الصيني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية صينية اليوم عن اقتراب يورجن كلينسمان المدير الفني الأسبق لكل من منتخب ألمانيا وأمريكا وفريق بايرن ميونخ من تدريب المنتخب الصيني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "بيكين يوث ديلي" والتي أكدت أن الاتحاد الصيني لكرة القدم غير سعيد بالنتائج التي قدمها كانافارو مع الفريق حتى الآن.

وقاد كانافارو الفريق في لقائين خلال بطولة كأس الصين الودية التي أقيمت في الشهر الماضي، وفشل في تقديم نتائج طيبة ترضي طموحات الاتحاد المحلي.

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ويقود كانافارو المنتخب الصيني بشكل مشترك مع فريقه الذي يدربه في الوقت الحالي جوانجزو إيفرجراند، وأعرب في تصريحات صحفية عن رغبته في التركيز بأمر واحد فقط.

ويقوم كلينسمان في الوقت الحالي بزيارة للصين وهي زيارة ترويجية للدوري الألماني حيث يعد أحد سفرائه حول العالم، إلا أن الصحيفة تؤكد أنه سيجتمع مع عدد من مسؤولي كرة القدم في الصين خلال تلك الزيارة.

جدير بالذكر أن المنتخب الصيني يقترب من خوض أول لقاءاته في تصفيات كأس العالم 2022، ويسعى للإبقاء على نفسه ضمن منتخبات التصنيف الأول في قارة أسيا.