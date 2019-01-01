كاكا: ميلان سيفوز في الديربي وأريد رؤية زيدان دون رونالدو

كاكا كان من نجوم ديربي ميلانو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد النجم البرازيلي كاكا بالتطور الذي يعيشه ناديه السابق ميلان بالفترة الأخيرة وتوقع أن يحسم موقعة الديربي أمام إنتر لصالحه.

ويتواجه ميلان وإنتر مساء اليوم، الأحد، ضمن مجريات الجولة الثامنة والعشرين للسيري آ في صراع المركز الثالث والتواجد بدوري الأبطال.

وقال كاكا مع "لاجازيتا": "الأمور تسير جيداً في ميلانو، إنتر عاد لدوري الأبطال حتى ولو أن الأمر انتهى بشكل سيء، وميلان حالياً ثالثاً ومن الجيد عودة الثنائي".

وواصل: "ميلان يسير على النهج السليم، ليوناردو ومالديني وكافة الإدارة تقوم بالمطلوب، ووجود جاتوزو هام للغاية لأنه يملك هوية الفريق في دمه".

إيكاردي يداعب أحلام جمهور إنتر قبل ديربي ميلانو

ديربي ميلانو.. نريد المزيد من الذكريات! 😍 pic.twitter.com/fkdEBoDX2S — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 17, 2019

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وأكمل: "يوفنتوس بعيد للغاية، ولكن الفريق ثالثاً أمر رائع، ليوناردو يعمل على إعادة الفريق على الجانب الاقتصادي وهذا هام للغاية".

وحول المقارنات مع لوكاس باكيتا: "لا أحب هذا الأمر، ولكن أنا سعيد لكونه برازيلي واختار ميلان، دائماً كان هناك علاقة خاصة بين الأمرين، أتمنى له وبيونتك التوفيق".

واستطرد: "الديربي؟ سيفوز ميلان بهدفي باكيتا وبيونتك، كاكا دائماً يحب رؤية روايات جديدة في تلك المباريات".

وعرج كاكا بالحديث عن فريقه القديم الآخر ريال مدريد: "هي نهاية حقبة وطبيعي أن يحدث ذلك، ولكن الخسارة أمام أياكس كانت قاسية، الآن العظيم زيدان عاد، ولكن لن يجد رونالدو وأريد معرفة ماذا سيفعل".

وختم: "لم أتفاجيء بما يقدمه رونالدو، حتى في عمره هذا، أشعر أن المنافسة مع ميسي هي السبب الذي يحركه لتقديم المزيد دائماً".

يذكر أن ريال مدريد فاز في أولى مبارياته بعد عودة زين الدين زيدان مساء السبت على سلتا فيجو بهدفين نظيفين.