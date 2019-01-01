إيكاردي يداعب أحلام جمهور إنتر قبل ديربي ميلانو

بوادر صلح من قبل الأرجنتيني

فيسبوك تويتر هيثم محمد

داعب ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر، أحلام جماهير فريقه قبل موقعة الديربي المهمة وإمكانية عودته للتدرب برسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعية.

وامتنع الأرجنتيني عن اللعب مع النيراتزوري بحجة الإصابة منذ أزمة سحب شارة القيادة، واشتكى من آلام على مستوى الركبة رغم تأكيدات النادي سلامته.

ونشر إيكاردي صورة له على "انستجرام" بقميص النادي وهو يحمل شارة القيادة ويحتفل بطريقته الشهيرة، المنشور الذي يأتي بعد فترة من الصمت.

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هل احتفلوا لأنهم سيواجهون فريق كبير أم لأنه فريق سهل الفوز عليه؟ 🤔 https://t.co/pjTsurSLbu — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 16, 2019

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الصورة لاقت تفاعلاً من الجماهير بين منادي بعودته لإنقاذ الفريق من تراجع النتائج، وآخر ينتقد عدم مسؤوليته وترك إنتر في تلك الظروف الحرجة.

وعلق لاعب الفريق أندريا رانوكيا بالإعجاب على صورة إيكاردي، الأمر الذي اعتبره بعضاً من الجماهير مساندة من الإيطالي لقائده السابق.

ويلعب إنتر أمام ميلان مساء الأحد في صراع من أجل المركز الثالث الذي يحتله الروسونيري بفارق نقطة عن جاره.