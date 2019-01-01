ماذا قال جاتوزو عن أزمة إيكاردي مع الإنتر؟

المدرب اكتفى بالتعليق من وجهة نظره الخاسة تجاه كرة القدم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفض جينارو جاتوزو المدير الفني للميلان الحديث عن أزمة ماورو إيكاردي مع فريقه إنتر، موضحًا أنه ليس موجودًا هناك ولذا لا يستطيع الحديث، لكنه أبدى وجهة نظره الخاصة تجاه كرة القدم والاحترام داخل غرفة الملابس.

ويعيش إيكاردي أزمة كبيرة مع ناديه قد تعصف بمستقبله في ميلانو، إذ لم يلعب أي دقيقة منذ سحب شارة القيادة منه في بداية فبراير الماضي، وقد تحدثت صحيفة لاريببليكا اليوم عن انقسام في غرفة ملابس الفريق، إذ قالت أن اللاعبين منقسمون لثلاث مجموعات، إيطالية ولاتينية والسلاف أو أبناء البلقان.

جاتوزو سُئل عن الأمر خلال مؤتمره الصحفي الخاص بديربي ميلانو، فأجاب "لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال لأني لست في وضعهم، لكن أستطيع الرد من خلال فكرتي عن كرة القدم".

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واصل "حتى أفضل اللاعبين في العالم عليهم احترام غرفة الملابس. حين يفتقد أحدهم للاحترام، وأكرر أنني أتحدث عن لاعبي فريقي فقط، أصبح أكبر وحش في العالم. فرق كرة القدم تُبنى في غرفة الملابس والاحترام ضروري، ليس فقط من اللاعبين بل من جميع الناس المتواصلين معهم".

"غرفة الملابس مخيفة وأحب أن يتحدث الجميع وجهًا لوجه، أفضل أن ينفجروا في وجوه بعضهم البعض وأن يُخرج كل لاعب ما لديه، لأنه بعدها يُمكن حل كل شيء خلال أيام قليلة".