دينييه ينضم لقائمة مصابي منتخب فرنسا ويغيب عن مواجهة إيسلندا

لاعب جديد ينضم لضحايا التوقف الدولي.

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

خرج الظهير الأيسر الفرنسي، لوكاس دينييه، من قائمة أبطال العالم للقاء إيسلندا، في ثاني جولات تصفيات يورو 2020.

ويأتي ذلك بسبب إصابة اللاعب في الفخذ الأيسر، بعد مباراة أمس والتي انتهت بفوز فرنسا على مولدوفا برباعية مقابل هدف.

ظهير إيفرتون الحالي، لم يشارك في لقاء أمس، وظل طيلة الـ90 دقيقة على مقاعد البدلاء.

ليعود لإنجلترا من أجل اللحاق بنادي إيفرتون، بعدما خرج من حسابات ديدييه ديشان في المباراة المقبلة.

.@LucasDigne est forfait pour 🆚Islande (cuisse gauche).

Après concertation avec le staff médical, Didier Deschamps a décidé de le remettre à la disposition de son club. Le latéral gauche ne sera pas remplacé. #FiersdetreBleus pic.twitter.com/vuuLrIOv7Z — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 23, 2019

لاعب برشلونة السابق، خاض يمتلك 23 مباراة دولية، حيث تواجد بقائمة الديوك الفرنسية، في يورو 2016، وحصد الميدالية الفضية، وغاب عن فوزهم بكأس العالم 2018.

وخاض الفرنسي البالغ 25 عامًا، 30 مباراة الموسم الحالي بقميص إيفرتون، سجل 3 وصنع 5.

