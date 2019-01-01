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تصفيات كأس أوروبا

دينييه ينضم لقائمة مصابي منتخب فرنسا ويغيب عن مواجهة إيسلندا

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FRANCK FIFE/AFP/Getty
لاعب جديد ينضم لضحايا التوقف الدولي.

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

خرج الظهير الأيسر الفرنسي، لوكاس دينييه، من قائمة أبطال العالم للقاء إيسلندا، في ثاني جولات تصفيات يورو 2020.

ويأتي ذلك بسبب إصابة اللاعب في الفخذ الأيسر، بعد مباراة أمس والتي انتهت بفوز فرنسا على مولدوفا برباعية مقابل هدف.

ظهير إيفرتون الحالي، لم يشارك في لقاء أمس، وظل طيلة الـ90 دقيقة على مقاعد البدلاء.

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ليعود لإنجلترا من أجل اللحاق بنادي إيفرتون، بعدما خرج من حسابات ديدييه ديشان في المباراة المقبلة.

لاعب برشلونة السابق، خاض يمتلك 23 مباراة دولية، حيث تواجد بقائمة الديوك الفرنسية، في يورو 2016، وحصد الميدالية الفضية، وغاب عن فوزهم بكأس العالم 2018.

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وخاض الفرنسي البالغ 25 عامًا، 30 مباراة الموسم الحالي بقميص إيفرتون، سجل 3 وصنع 5.
 

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