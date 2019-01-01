جيجز: أتمنى بقاء سولشار لكن أمامه عقبة

راين جيجز نجم فريق مانشستر يونايتد السابق يؤكد على أمله في بقاء راين جيجز مع الفريق لما هو بعد الموسم الجاري ويطالبه بالاستمرار في الأداء الطيب.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد راين جيجز نجم فريق مانشستر يونايتد المعتزل أن المدرب النرويجي أولي جونر سولشار المدير الفني الحالي للفريق لديه القدرة على الاستمرار رفقة الشياطين الحمر.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جيجز وأكد خلالها أن الفريق يمكنه أن يقدم تلك المستويات على المدى البعيد رفقة سولشار.

وقال جيجز: "ما قام به مانشستر يونايتد ضد باريس سان جيرمان رائع للغاية، لم يتوقع أحد أو يحلم بالطريقة التي لعب بها الفريق منذ أن تولى سولشار المسؤولية".

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وأضاف: "النتائج تدلل على ذلك، فلم يتعرض سوى لخسارة وحيدة ضد باريس سان جيرمان، وواجه كل من ليفربول وتشيلسي وتوتنهام وأرسنال، لذلك بالنسبة للوقت الذي أمضاه في قيادة الفريق، ما قام به أكثر من رائع".

وأكمل: "في مانشستر يونايتد يجب أن تتمتع بأمر غاية في الأهمية وهو الاستمرارية، أن تلعب بذلك الشكل كل أسبوع هو أمر غير سهل على الإطلاق".

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واختتم: "لقد كانت بداية سولشار التدريبية مع مانشستر يونايتد ممتازة، وإذا ما استمر وهو ما أتمناه، يجب أن يبقي الفريق على هذه الشاكلة وهو أمر ليس بالسهل في الدوري الإنجليزي".