الاتحاد الأوروبي يكشف سبب احتساب هدف أياكس وركلة جزاء مانشستر يونايتد

تفاصيل حول استخدام تقنية الـ VAR في مباريات دوري أبطال أوروبا

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تفاصيل استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في مباريات ريال مدريد وأياكس وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وبورتو وروما.

تقنية الـ VAR احتسب هدفًا لأياكس بعد شكوك حول خروج الكرة رمية تماس ومنح مانشستر يونايتد ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة ليتأهل الشياطين الحمر على حساب باريس سان جيرمان.

وفي بيان رسمي، ذكر الاتحاد الأوروبي أنّ كرة أياكس في الدقيقة 62 بعد مراجعتها من قبل الفيديو لم يظهر أي دليل قاطع أنّ الكرة خرجت بكامل محيطها مما دفع حكم الفيديو لترك القرار النهائي لحكم الراية الذي أكد أنّها لم تخرج بكامل محيطها ولذلك احتٌسب الهدف.

وتابع البيان، أنّ حكم مباراة مانشستر يونايتد راجع أكثر من زاوية للتأكد من لمس اليد داخل منطقة الجزاء، كما أنّ الحكم بعد أن شاهد الفيديو رأى أنّ المسافة بين الركلة ولمس اليد ليست قصيرة بما يكفي وأنّ المدافع رفع يده بصورة غير طبيعية.

"لو كنت مدربًا لباريس في ليلة أمس، لكنت سأذهب إلى أقرب جسر وأقفز من عليه" 🌉👀



أنشيلوتي عن ريمونتادا مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان 🗣️ pic.twitter.com/ezgbXEntnX — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 7, 2019

وأخيرًا، أشار البيان إلى أنّ حكم مباراة بورتو وروما شاهد تدخل أليساندرو فلورينزي على مهاجم بورتو ولكنّه عاد للفيديو للتأكد من أنّ اللاعب لم يكن في حالة تسلل قبل التدخل ولذلك احتسب الكرة ركلة جزاء.

ولم يحتسب الحكم ركلة جزاء لروما بعدها لأنّه بعد مراجعة الفيديو لم يظهر أي مخالفة متعمدة من مدافع بورتو ولذلك رفض شاكير، حكم اللقاء، منح ركلة جزاء.

جدير بالذكر أنّ الموسم الجاري هو الأول في دوري أبطال أوروبا الذي يتم الاعتماد فيه على تقنية الفيديو.