سكالوني يوضح أسباب عودة ميسي واستبعاد أجويرو وإيكاردي

ميسي يعود لقيادة التانجو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، عن اختياراته لتشكيلة الفريق التي أعلنها مساء الخميس والتي شهدت عودة نجم برشلونة ليونيل ميسي واستبعاد الثنائي ماورو إيكاردي وسيرخيو أجويرو.

ميسي كان ابتعد عن تشكيلة التانجو منذ نهائيات كأس العالم 2018 ولم يشارك في أي لقاء تحت قيادة سكالوني الفترة التي تولاها.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي بعد إعلان القائمة: "الأمر كان خيبة أمل كبيرة في كأس العالم لميسي، لقد رأى أن المنتخب ينمو وهو سعيد بتطور الفريق ويريد اللعب معنا".

وواصل: "يلعب كثيراً وبعض اللاعبين يفضلون الراحة، ولكنه قرر القدوم، قرار مشاركته في المبارتين سيكون في يدي، من الجنون الحديث عن الأمر قبل 15 يوماً".

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أي خماسي تُفضل 🔥

الأعلى أم الأسفل 🤔👇 pic.twitter.com/kABAKcOYw1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 8, 2019

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وتحدث سكالوني عن أسباب استبعاد ماورو إيكاردي، لاعب إنتر: "وضعه الحالي معقد ولم نرد أن نتدخل، تحدثت معه وتفهم الأمر، أنا كنت لاعباً نفسي ولا أحب الدخول في تلك الأمور".

وعن خروج سيرخيو أجويرو من القائمة: "علاقتي به ممتازة وأريد نفي كل تلك التقارير عن وجود شجار معه، تحدثت معه في أغسطس وشرحت له رغبتي بتوجيه الدعوة لأسماء جديدة".

وتلعب الأرجنتين مع المغرب، ثم فنزويلا في التوقف الدولي نهاية مارس الجاري.