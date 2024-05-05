"من الحكمة تركه للسعودية وأهدر فرصة الهداف بتخاذله" .. ردود الأفعال على أداء صلاح ضد توتنهام

انتصار مهم للريدز وأداء جيد جدًا للنجم المصري

حقق ليفربول انتصارًا سهلًا وكبيرًا على توتنهام بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد ساهم نجمه المصري محمد صلاح بـ3 أهداف.

صلاح سجل الهدف الأول برأسية جميلة ومن ثم صنع الهدفين الثاني والرابع لينال إشادة العديد من المشجعين، لكن كذلك انتقادات البعض بسبب إهداره لعدد آخر من الفرص السهلة.

ونالت فرصة النجم المصري المهدرة عند الدقيقة الـ80 من اللقاء تركيزًا خاصًا من ردود الفعل على السوشيال ميديا، إذ كانت في غاية السهولة وقدرة على أن تُحبط انتفاضة الضيوف في ملعب آنفيلد خلال الشوط الثاني.

ردود الأفعال على أداء صلاح تميزت بالإيجابية بشكل عام لكنها لم تخل من الانتقادات والتعليقات السلبية، سواء على إهدار اللاعب للفرص أو لتراجع مستواه في الفترة الأخيرة، وقد جاء العديد منها على المعركة الخاصة بينه وبين إيمرسون ظهير أيسر توتنهام.

نستعرض معًا أبرز ردود الفعل على أداء محمد صلاح أمام توتنهام ..