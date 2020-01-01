جون تيري يقترب من تدريب تريزيجيه في أستون فيلا

هل يحصل على الفرصة بعد رحيل دين سميث؟

اقترب نادي أستون فيلا الإنجليزي، من إقالة مدربه دين سميث، وتعيين مساعده جون تيري خلفاً منه بسبب النتائج المحبطة للفريق.

أستون فيلا يعاني بشكل كبير الفترة الماضية، وأصبح مهدداً بالهبوط لدوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" بعد 4 خسائر متتالية كان آخرها ضد ليستر سيتي برباعية نظيفة الإثنين الماضي.

تقارير صحفية أكدت أن إدارة النادي الإنجليزي قررت التخلي عن خدمات سميث، لو خسر الفريق أمام تشيلسي بالمواجهة المنتظرة بينهما السبت القادم بالبريميرليج.

المزيد من الفرق

ويعتبر تيري لاعب تشيلسي السابق والمساعد الحالي لسميث، هو المرشح الأقرب لتولي منصب المدير الفني لما تبقى من الموسم الحالي.

ويأتي ذلك رغم عدم خوض تيري أي تجربة كمدرب أول منذ اعتزاله كرة القدم، حيث تولى منصبه الحالي في أكتوبر 2018 وحتى الآن.

مورينيو يودع دوري الأبطال.. هل أعلن الاستثنائي إفلاسه في توتنهام؟

رسميًا .. نجوم أرسنال تحت الحجر الصحي وتأجيل مواجهتهم أمام مانشستر سيتي

وقد تمثل هذه الأنباء فرصة جيدة للثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، للعب بصفة أساسية مع أستون فيلا مع تيري، حيث يظهران كبديلين بشكل متكرر مع الفريق الصاعد حديثاً للبريميرليج هذا الموسم.

يذكر أن أستون فيلا يحتل المركز التاسع عشر بجدول الدوري بـ25 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن منطقة الأمان بعد 29 جولة.