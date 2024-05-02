Conference League
team-logo
2 - 4
ن م
team-logo
أولي واتكينز 45' + 1'Moussa Diaby 52'
Ayoub El Kaabi 16', 29', 56' (جزاء)Santiago Hezze 67'
(ش١ 1-2) (ن م 2-4)

أستون فيلا v أولمبياكوسالنتائج والإحصائيات,