يواصل أقارب المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم نادي النصر السعودي، وضعه في مواقف محرجة أمام جماهير ناديه والأندية الأخرى، من خلال تعليقاتهم على الأحداث الرياضية بشكل عام.

بالأمس شقيقه والليلة ابن شقيقته:

عبد الرحيم حمد الله؛ شقيق المغربي ووكيله السابق، هو أول من أخرج مشكلات اللاعب مع مسؤولي العالمي على السطح، إذ كان دائمًا ما يلمح لوجود مشكلات بينه وبين حسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي السابق للنادي. (طالع التفاصيل)

وإحدى الوقائع الشهيرة التي كشفها عبد الرحيم أيضًا كانت إعلانه خصم 40% من راتب حمد الله من قبل الإدارة قبل ربع نهائي دوري أبطال آسيا، دون أن يكشف عن السبب. (طالع التفاصيل)

ودخل عبد الرحيم كذلك في خلاف مع الإعلامي الرياضي محمد العنزي بعدما اتهم الأخير مسؤولي النادي بمجاملة حمد الله على حساب اللاعبين الآخرين. (طالع التفاصيل)

كيف أحرج ابن شقيقة حمد الله خاله؟

يبدو أن "أيمن" ابن شقيقة حمد الله يسير على خطى عبد الرحيم، لكن بطريقة أخرى، إذ أن تركيزه مسلط على استفزاز جمهور نادي اتحاد جدة.

انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" حساب يدعي أنه لابن شقيقة لاعب النصر، يحرص على نشر حالات متعلقة بالعالمي وحمد الله بشكل دائم، لكن لم يتسنى لنا التأكد مما إذا كان هذا الطفل هو بالفعل قريب المغربي أم لا.

أيمن قام بإعادة نشر حالة كان قد نشرها في سبتمبر الماضي، تحمل صورة حمد الله وأمامه "كلب" عليه شعار العميد، واللاعب يشير له بالصمت، ليثير استياء جمهور النمور بشكل كبير.

تصرف ابن شقيقة المحترف المغربي غير مبرر، خاصةً وأنه لا توجد واقعة سلبية بينه وبين جمهور العميد، إذ أن علاقته بالنادي الجداوي كعلاقته ببقية الأندية الأخرى، فالجماهير دائمًا ما تحاول استفزازه بهتافاتها في الملعب، لكن الجمهور يرى أن رغبة أيمن في الحصول على تفاعل كبير بحسابه الدافع وراء ذلك.

ماذا قدم حمد الله أمام الاتحاد؟

منذ أن انضم المغربي للعالمي في صيف عام 2018، خاض سبع مواجهات أمام الاتحاد في مختلف البطولات، لكن النتائج السلبية تسيطر على الموقف..

في الدوري السعودي، شارك حمد الله في ست مباريات أمام العميد، سجل خلالها ستة أهداف، وفاز فريقه في مباراة وحيدة، وخسر ثلاثة لقاءات، وتعادل في مباراتين.

أما في كأس خادم الحرمين الشريفين، فقد تقابلا مرة وحيدة عام 2019، بنصف النهائي، الذي فاز به الاتحاد بركلات الترجيح، وسجل حمد الله هدفين خلال المباراة.

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